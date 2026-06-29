Para Cornejo, el triunfo peronista en la UNCuyo no anticipa el escenario electoral de 2027

Esta vez, el voto de Alfredo Cornejo no pesó en la elección de la UNCuyo.

La elección en la UNCuyo, con fuerte carga interna

Cornejo sostuvo que el resultado en la universidad estuvo atravesado por el descontento salarial y por conflictos acumulados en los últimos años dentro del sistema universitario.

“Se ha acrecentado el descontento en los últimos dos o tres años, y han logrado capitalizar eso”, afirmó, al tiempo que reconoció que el oficialismo universitario quedó asociado a esa situación.

Sin embargo, relativizó cualquier lectura que busque proyectar ese resultado hacia el escenario político general. “No veo esa extrapolación a las elecciones provinciales y nacionales”, aseguró.

La UNCuyo partida en dos

El gobernador también señaló que la elección reflejó una estructura ya dividida en partes iguales dentro del sistema universitario.

Recordó que en la elección anterior -en la que se impuso la fórmula Esther Sanchez/Gabriel Fidel- el resultado fue muy ajustado y que el esquema de poder interno se mantiene en equilibrio, con antecedentes de alternancia y fuerte competencia entre espacios.

Esther Sanchez y Adriana García se reunieron para la transición tras la elección en la UNCuyo.

En ese sentido, interpretó que el triunfo opositor actual no implica un cambio de fondo en la dinámica política provincial, sino una expresión puntual del contexto universitario.

Alfredo Cornejo y su vínculo con la universidad

Finalmente, Alfredo Cornejo destacó el trabajo articulado entre su gobierno y la universidad, así como con otras instituciones del sistema público, y afirmó que la intención es sostener esa línea de cooperación independientemente de los resultados electorales internos.