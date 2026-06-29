Tras la renuncia de Manuel Adorni, solo Casado y Juri rompieron el silencio en el oficialismo mendocino

El pasado 14 de mayo, Manuel Adorni llegó a Mendoza a inaugurar el parque solar El Quemado, y fue claro que su visita generó incomodidad en el Gobierno de Alfredo Cornejo.

En Mendoza puede que a varios dirigentes de la cúpula de Cambia Mendoza les incomodara que Javier Milei lo sostuviera en su equipo pese a que la investigación judicial en su contra acumulara un sin fin de pruebas, pero si así fuere esos soldados de Alfredo Cornejo se guardaron para su fuero íntimo esa molestia política.

En ese contexto resulta más llamativo que hayan sido sólo dos mujeres las que celebraron su salida sin tapujos.

Hebe Casado recordó que a fines de abril, es decir hace 3 meses ya, ella opinó que Adorni debió dejar su cargo mientras era investigado por la Justicia.

"Correspondía que se corriera, mientras estaban las investigaciones, para que se hable de lo importante que pasa en la Argentina, de los cambios económicos que se están llevando adelante, y no estemos hablando todo el tiempo de Adorni", marcó en su momento la vicegobernadora.

La única senadora radical que se quejó de la lenta reacción de Milei

Si Manuel Adorni no renunciaba el sábado pasado, muy probablemente hubiera tenido que presentarse al Senado de la Nación a una sesión de interpelación, y más tarde posiblemente a una cesión de censura que pudo expulsarlo del Gobierno.

En ese escenario, a la senadora nacional Mariana Juri (como también a Rodolfo Suarez), le hubiese tocado votar y allí develar su postura sobre la permanencia de Adorni en el Gobierno.

Eso no ocurrió porque Adorni renunció -o le pidieron la renuncia- antes. Pero en el mismo momento que se hizo oficial su salida, Juri fue la única radical que eligió celebrarlo en su cuenta de X.

Juri eligió una frase que reveló su mirada sobre la dilatada salida del ex jefe de Gabiente. "Acertada, aunque tardía, la salida de Adorni del Gobierno".

Hay quienes leerán que tras su salida, era fácil hacer leña del árbol caído, pero lo cierto es que sólo Juri mostró su conformidad con esa decisión. El resto del arco político, incluidos los legisladores nacionales, eligieron el silencio.