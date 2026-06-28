Javier Milei respaldó a Manuel Adorni tras la designación de Diego Santilli en el Gabinete

Javier Milei habló de la salida de Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei remarcó que la decisión de apartarlo del puesto responde a la necesidad de preservar el normal funcionamiento de las instituciones gubernamentales mientras se esclarecen las denuncias presentadas en los tribunales federales.

En esa misma línea argumental, descartó que la desvinculación represente una pérdida de confianza política o personal hacia el exvocero. "Manuel ha realizado una tarea excepcional y consideramos que lo más transparente es que la justicia actúe con total libertad, sin que su rol institucional interfiera en los procedimientos administrativos habituales", detalló.

“Frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel, Manuel decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia”, señaló Milei para justificar la salida de Adorni.

El fuerte respaldo de Javier Milei a Santilli

Respecto al perfil del nuevo ministro coordinador, el presidente Javier Milei fundamentó la incorporación del dirigente bonaerense en base a sus antecedentes en la gestión pública y parlamentaria. Para el gobierno nacional, la dinámica actual del esquema del Estado requiere un perfil con herramientas técnicas y de negociación muy específicas para interactuar con los distintos sectores políticos.

"Diego Santilli conoce bien el oficio político y nos va a dar el volumen que necesitamos en esta etapa", fundamentó el mandatario nacional al justificar el recambio en la primera línea de la Casa Rosada. Según explicaron fuentes del entorno presidencial, la capacidad de articulación con los mandatarios de cada provincia y las diferentes bancadas del Congreso fue el factor determinante para su elección.

Las razones de Javier Milei para elegir a Diego Santilli

El jefe de Estado señaló que el oficialismo ingresa en un período clave que requiere de acuerdos estructurales a largo plazo. "La experiencia acumulada por el nuevo ministro en el Poder Legislativo y en administraciones complejas resulta fundamental para coordinar de manera eficiente los objetivos que nos hemos planteado para el segundo semestre", concluyó Javier Milei.

El recambio ministerial que encabeza el dirigente de origen vecinal y exmiembro del PRO acelera una reorganización interna en el organigrama. La absorción de las funciones del Ministerio del Interior bajo la órbita directa de los equipos de la jefatura centralizada apunta a optimizar los recursos logísticos y humanos disponibles.