Diego Santilli se convierte en jefe de Gabinete: el recorrido político del dirigente del PRO

¿Quién es Diego Santilli?

Diego César Santilli nació el 6 de abril de 1967 en la Ciudad de Buenos Aires. Es contador público y uno de los dirigentes con mayor trayectoria dentro del PRO.

Su carrera política comenzó en la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones de Mauricio Macri. Fue legislador porteño, senador nacional, ministro de Ambiente y Espacio Público y, posteriormente, vicejefe de Gobierno porteño durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En 2021 dio el salto a la política bonaerense al ser elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, donde se consolidó como una de las principales figuras de Juntos por el Cambio.

Karina Milei y Diego Santilli en la antesala del tratamiento de una ley en el Congreso. Imagen: Diputados TV.

Cómo llegó Diego Santilli al gobierno de Javier Milei

Aunque durante años fue uno de los referentes del PRO, Santilli fue acercándose políticamente al oficialismo libertario a partir de los acuerdos electorales entre ambos espacios.

Tras las elecciones legislativas de 2025, Javier Milei lo convocó para ocupar el Ministerio del Interior, con el objetivo de fortalecer el diálogo con gobernadores y legisladores y avanzar con la agenda de reformas impulsada por el Gobierno.

Desde esa cartera encabezó las negociaciones con las provincias y se convirtió en uno de los principales interlocutores políticos de la Casa Rosada.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Diego Santilli. Imagen de archivo.

Santilli, nuevo jefe de Gabinete

Con el cambio de gabinete dispuesto por Javier Milei, Diego Santilli asumió la Jefatura de Gabinete, un cargo que concentra la coordinación de todos los ministerios y la ejecución de las principales políticas del Poder Ejecutivo.

Entre sus principales funciones estarán:

Coordinar el trabajo de los ministros.

Articular la relación con gobernadores e intendentes.

Negociar con el Congreso los proyectos impulsados por el Gobierno.

Supervisar la implementación de las reformas económicas y administrativas.

Coordinar la agenda política del Poder Ejecutivo.

Su experiencia en la gestión y su perfil dialoguista fueron dos de los factores que Javier Milei ponderó para otorgarle un rol central en esta nueva etapa de la administración nacional.

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO

El ascenso de Santilli refleja la profundización del acuerdo político entre La Libertad Avanza y un sector del PRO.

Aunque durante años integró el espacio fundado por Mauricio Macri, el dirigente decidió acompañar la estrategia electoral impulsada por Milei y se convirtió en uno de los principales nexos entre ambos espacios.

Su desembarco primero en el Ministerio del Interior y luego en la Jefatura de Gabinete fue interpretado como una señal de fortalecimiento del ala política del Gobierno, en momentos en que el oficialismo busca consolidar mayorías legislativas y avanzar con una nueva agenda de reformas.

Sin embargo, dentro de esta alianza hubo chispazos. Primero, el ex presidente Mauricio Macri hizo duras advertencias a Milei sobre la crisis económica y en segundo lugar, las críticas a Adorni provocaron la salida de Esteban Bullrich del partido amarillo.