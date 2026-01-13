Natalio Mema anticipó que a Diego Santilli le reclamarán por las obras en la Ruta 7

Es un desastre esa ruta. Lamentablemente no es distinta la situación respecto de años anteriores porque el deficit de infraestructura es muy importante Es un desastre esa ruta. Lamentablemente no es distinta la situación respecto de años anteriores porque el deficit de infraestructura es muy importante

Otro ítem que se espera abordar es "el de la obra de la Ruta 40, desde el Aeropuerto hasta Lavalle. El anterior ministro del Interior, Lisandro Catalán nos comentó cuando vino a Mendoza que iba a comenzar pronto y sabemos que se está avanzando pero necesitamos precisiones".

La reforma laboral

Mema recordó que "Santilli y Alfredo Cornejo ya se reunieron anteriormente por lo que éste será el segundo encuentro desde que está el nuevo ministro del Interior".

Tenemos pedidos de algunas cámaras para artículos en particular de la reforma laboral y también hay propuestas del gobierno de Mendoza

El titular de Gobierno recordó el doble rol de Cornejo, como gobernador de Mendoza y como representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo que es en donde precisamente se comenzó a trabajar la reforma laboral.

"En el Consejo de Mayo están representantes de los empresarios, de los trabajadores y del poder legislativo. En la reforma laboral hemos tenido buena participación y se nos ha escuchado. Queda discutir algunos puntos", cerró.

javier milei y diego santilli El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al presidente Javier Milei. Foto: X de Diego Santilli

Se postergó la reunión de Santilli con Zilitto

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, debió reprogramar este martes el encuentro que tenía previsto con el ministro del Interior, Diego Santilli, por problemas en el vuelo.

El encuentro se postergó para el viernes a las 14 debido a las fuertes lluvias en la provincia que afectaron la salida para la ciudad de Buenos Aires.

El nuevo acercamiento entre el gobierno y Ziliotto tuvo lugar en el marco de los nuevos contactos establecidos por el Poder Ejecutivo con intención de avanzar en la búsqueda de las voluntades necesarias que le permitan aprobar la reforma laboral.

Santilli verá al peronista Ziliotto el próximo viernes, en la previa a la mesa política que convocó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

Desde el Ministerio del Interior garantizan que la agenda de Santilli continuará con una nueva visita este miércoles a la provincia de Chubut, donde recorrerá las zonas afectadas por el incendio forestal que azota al municipio de El Hoyo.

Lo hará junto al gobernador Ignacio Torres y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.