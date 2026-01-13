Natalio Mema describió este martes el temario previsto para la reunión que sostendrán el jueves con el ministro del Interior, Diego Santilli. Y si bien la reforma laboral es apuntada como el principal foco de interés del encuentro, el ministro de Gobierno adelantó que "haremos mucho hincapié" en las obras para la Ruta 7 que debe licitar la Nación.
Natalio Mema anticipó que a Diego Santilli le reclamarán por las obras en la Ruta 7
El ministro de Gobierno, Natalio Mema dio detalles de los temas que Mendoza le planteará el jueves al ministro del Interior Diego Santilli
La reunión de Santilli con el gobernador Alfredo Cornejo y miembros del Gabinete será la continuidad de la actividad que el funcionario nacional viene realizando por las provincias aliadas para sumar cosensos a la reforma laboral que la administración de Javier Milei planea que se trate en febrero en el Congreso.
Natalio Mema: "La Ruta 7 es un desastre"
Natalio Mema admitió que "una de nuestras mayores preocupaciones es el estado de la Ruta 7, desde el Arco de Desaguadero hasta el límite con Chile, pasando por la Variante Palmira".
Otro ítem que se espera abordar es "el de la obra de la Ruta 40, desde el Aeropuerto hasta Lavalle. El anterior ministro del Interior, Lisandro Catalán nos comentó cuando vino a Mendoza que iba a comenzar pronto y sabemos que se está avanzando pero necesitamos precisiones".
La reforma laboral
Mema recordó que "Santilli y Alfredo Cornejo ya se reunieron anteriormente por lo que éste será el segundo encuentro desde que está el nuevo ministro del Interior".
El titular de Gobierno recordó el doble rol de Cornejo, como gobernador de Mendoza y como representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo que es en donde precisamente se comenzó a trabajar la reforma laboral.
"En el Consejo de Mayo están representantes de los empresarios, de los trabajadores y del poder legislativo. En la reforma laboral hemos tenido buena participación y se nos ha escuchado. Queda discutir algunos puntos", cerró.
Se postergó la reunión de Santilli con Zilitto
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, debió reprogramar este martes el encuentro que tenía previsto con el ministro del Interior, Diego Santilli, por problemas en el vuelo.
El encuentro se postergó para el viernes a las 14 debido a las fuertes lluvias en la provincia que afectaron la salida para la ciudad de Buenos Aires.
El nuevo acercamiento entre el gobierno y Ziliotto tuvo lugar en el marco de los nuevos contactos establecidos por el Poder Ejecutivo con intención de avanzar en la búsqueda de las voluntades necesarias que le permitan aprobar la reforma laboral.
Santilli verá al peronista Ziliotto el próximo viernes, en la previa a la mesa política que convocó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.
Desde el Ministerio del Interior garantizan que la agenda de Santilli continuará con una nueva visita este miércoles a la provincia de Chubut, donde recorrerá las zonas afectadas por el incendio forestal que azota al municipio de El Hoyo.
Lo hará junto al gobernador Ignacio Torres y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.