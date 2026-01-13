Un agregado de Seguridad Interior de Francia recorrió el Laboratorio de Genética Forense de Mendoza

Un representante de la embajada de Francia en la región visitó este martes el Laboratorio de Genética Forense de Mendoza -el más importante de Latinoamérica-, entre otras dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Se trata del Teniente Coronel Vincent Audon, agregado de Seguridad Interior Regional en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, quien fue recibido en las instalaciones del edificio de calle Plantamura y San Felipe.
El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, junto a Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD), encabezaron el recorrido por áreas especializadas, Unidades y Oficinas Fiscales que integran los diferentes pisos del edificio.
"El objetivo de conocer el Ministerio Público Fiscal consistió en descubrir cómo trabaja la Justicia de Mendoza, de la cual ya contaba con la referencia de que se encontraba muy avanzada en aspectos relacionados a genética forense", destacó Audon.
El representante de Francia en la región además remarcó el interés que despierta esta dependencia clave para las investigaciones que lleva adelante la Justicia Penal de Mendoza y puso de relieve que el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas tiene disponible la base de datos más importante de Latinoamérica, con amplias posibilidades de desarrollar labores de cooperación con Francia.
También visitó la UDAPIF y el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual
El recorrido por las instalaciones del edificio del MPF continuó hacia la Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal (UDAPIF), el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual y las diferentes oficinas y áreas que dependen del órgano de Justicia.