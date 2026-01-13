Un agregado de Seguridad Interior de Francia recorrió el Laboratorio de Genética Forense de Mendoza

Embed - Un agregado de Seguridad Interior de Francia recorrió el Laboratorio de Genética Forense

"Ya contaba con la referencia de que Mendoza estaba muy avanzada en genética forense"

"El objetivo de conocer el Ministerio Público Fiscal consistió en descubrir cómo trabaja la Justicia de Mendoza, de la cual ya contaba con la referencia de que se encontraba muy avanzada en aspectos relacionados a genética forense", destacó Audon.

El representante de Francia en la región además remarcó el interés que despierta esta dependencia clave para las investigaciones que lleva adelante la Justicia Penal de Mendoza y puso de relieve que el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas tiene disponible la base de datos más importante de Latinoamérica, con amplias posibilidades de desarrollar labores de cooperación con Francia.

También visitó la UDAPIF y el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual

El recorrido por las instalaciones del edificio del MPF continuó hacia la Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal (UDAPIF), el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual y las diferentes oficinas y áreas que dependen del órgano de Justicia.