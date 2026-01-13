China desafía a Estados Unidos desde los puertos de Argentina con la compra de 65.000 toneladas de trigo luego de décadas

Este volumen puede parecer pequeño frente a las decenas de millones de toneladas que China importa cada año, pero su valor es simbólico. No solo abre una nueva ruta comercial concreta, sino que refleja un giro en las preferencias de compra de Pekín en un momento de confrontación económica con Estados Unidos.

El papel de Argentina: baja de aranceles y estrategia exportadora

En el corazón de este cambio está la política económica del presidente Javier Milei. Su gobierno decidió reducir los aranceles a las exportaciones agrícolas, entre ellas las del trigo. En diciembre de 2025, el derecho de exportación sobre este cereal pasó de 9,5 % a 7,5 %, un recorte pensado para hacer más competitivos los precios del trigo argentino en los mercados internacionales.

Esta decisión forma parte de una reforma más amplia que apunta a dinamizar el sector agroexportador, que representa una de las mayores fuentes de divisas para la Argentina, y atraer compradores que antes podían optar por orígenes más baratos o con menor carga impositiva.

Para los productores y exportadores, la medida fue percibida como una señal clara. Argentina quiere recuperar terreno en los mercados globales, diversificando clientes y reduciendo barreras que, durante años, restringieron su potencial exportador.