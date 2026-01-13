Los policías quedaron desvinculados del crimen a la salida del boliche Queen y buscan a un prófugo

cynthia landi crimen 2

Quien continúa acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego es el colectivero Lautaro Nicolás Stagnoli (23), sospechado de efectuar los disparos que terminaron con la vida de Cynthia Landi. Por el crimen también está sospechado su primo Benjamín Alaniz, un joven que se encuentra prófugo con pedido de captura.

La nueva reconstrucción por el crimen en Guaymallén

La decisión de la Fiscalía se basó en una nueva reconstrucción que se hicieron de los hechos basados en cámaras de seguridad, videos de teléfonos celulares y testigos que declararon en la causa. Todas estas evidencias confirman que el trío de policías y Lautaro Stagnoli -que conocía a las 2 hermanas Ricarte- se encontraban juntos en la madrugada del 4 de enero pasado. Venían de bailar de un sunset y querían seguir la noche en el boliche Queen, ubicado en Dorrego, a metros del nudo vial.

Sus planes quedaron frustrados cuando tuvieron un altercado con trapitos de la zona, uno de ellos el hermano de Cynthia Landi cuya madre vive en el lugar en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo. Según la Fiscalía, en esa pelea Lautaro Stagnoli fue golpeado por los trapitos por lo que decidió llamar a un primo para que lo viniera a ayudar. En tanto que Víctor Cisterna se comunicó con el 911 para informaron lo ocurrido.

Embed - La pelea previa al crimen de Cynthia Landi

Los protagonistas de la pelea se fueron pero regresaron minutos después en 3 vehículos distintos y pasaron por el frente de la casa de Cynthia Landi. La reconstrucción apunta a que Víctor Cisterna pateó la puerta, mientras que el colectivero Lautaro Stagnoli y su primo se bajaron de un Chevrolet Corsa gris y efectuaron 5 disparos con una pistola calibre 380. Casi todas las balas impactaron en el frente, menos una que culminó el crimen: atravesó un portón e impactó en la axila de la mujer que intentaba cerrarlo para evitar que sus hijos menores de edad resultaran heridos.