Crimen a la salida de Queen: el video de la pelea previa y la declaración de la madre de la víctima

cynthia landi crimen Cynthia Landi, la víctima fatal del crimen en Guaymallén.

Justamente los policías, que estaban de civil al momento del hecho, brindaron una versión contrapuesta en sus indagatorias. Confirmaron que hubo un altercado con los trapitos, pero aclararon que al momento de los disparos ya se habían retirado a una estación de servicio cercana.

En paralelo, los abogados defensores de los efectivos policiales buscarán sumar como prueba al expediente un video que se viralizó en las últimas horas. Las imágenes mostrarían los supuestos momentos previos a los disparos que concretaron el crimen: se puede ver a un joven con sangre en su cabeza, que se sube a un Chevrolet Corsa color gris con otro sujeto en busca de huir del lugar.

Este video es clave para la defensa ya que no registra a los 3 policías imputados, ni el auto en el que se movilizaban. Los defensores creen que las dos personas que aparecen en las imágenes son el colectivero Lautaro Nicolás Stagnoli (23) -actualmente con pedido de captura en el expediente- y un familiar suyo.

El crimen en Guaymallén

En los primeros minutos del domingo pasado, un hermano de Cynthia Landi se encontraba trabajando como cuidacoches en la vereda de la casa de su madre, ubicada en Dorrego, a pocos metros del boliche Queen. En ese momento se produjo una discusión con un grupo de personas que estaban estacionando su vehículo en el lugar pero se negaron a pagarle al trapito.

La violencia verbal pasó a mayores y el cuidacoches salió corriendo para refugiarse en el domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo. La otra facción pasó en un vehículo y efectuó al menos 5 disparos con un arma de fuego calibre 380. Una de las balas ingresó por la axila de Cynthia Landi, quien al notar la situación de violencia intentaba cerrar el portón de la propiedad ya que estaba con sus hijos menores de edad en la pileta. La víctima del crimen murió a los pocos segundos.