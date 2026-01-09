Los peligros de secar la ropa dentro de casa: un error muy común

Por qué no deberías secar ropa dentro de casa

Cuando secamos ropa en el patio, el viento y la brisa mueven los tejidos, pasan por ellos y permiten que la humedad de las telas se evaporen correctamente.

Contrariamente, cuando secamos las prendas de ropa y el calzado dentro de la casa, en un ambiente muy cerrado, sin ventilación, el aire no puede circular.

Dentro de casa la humedad no desaparece de la ropa y puede transformarse en un peligro para la salud. El vapor queda suspendido en el interior de la casa y crea un entorno favorable para microorganismos como hongos y alérgenos habituales, según explica el microbiólogo José Ramos Vivas.

moho en el techo El moho en el techo puede ser peligroso para salud.

Los hongos microscópicos se forman en el techo y las paredes de la casa, sobre todo si existen temperaturas calidad. Normalmente, se desarrollan hongos de los géneros Penicillium y Aspergillus.

Lo mismo sucede con los ácaros de polvo presentes en la casa. La ropa mojada en el interior, encerrada y con altas temperaturas favorece el desarrollo de este tipo de organismos peligrosos para la salud.

Esto genera problemas respiratorios, sobre todo en personas con alergias o patologías respiratorias, niños pequeños, pacientes con asma y personas inmunodeprimidas.

Peor aún si secamos la ropa sobre radiadores o cerca de calefactores en invierno. No solo aumenta el peligro de hongos, también se puede dañar la ropa y aumentar el olor a humedad.

¿Cuál es la forma correcta de secar la ropa?

secar ropa afuera Lo mejor es secar la ropa fuera y en un espacio ventilado.

Es cierto que a veces tenemos que secar la ropa dentro de casa sí o sí, por cuestiones de espacio o asuntos climáticos. En estos casos, lo mejor es hacerlo con las ventanas de la casa abiertas para que circule el aire o colocando un ventilador.

Otra opción es utilizar deshumidificadores para absorber la humedad en espacios con ventilación natural insuficiente, aunque lo ideal es secarla al aire libre. Si aparecen hongos en el techo, utiliza vinagre para removerlos o compra un producto específico para ello.