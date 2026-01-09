La bandera provincial que es idéntica a la Nacional pero cambia en su diseño un elemento clave

En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la de La Pampa.

Este paño es uno de los símbolos oficiales más importantes de la provincia argentina. Cada uno de sus colores y figuras representa la identidad, la geografía y la historia del territorio pampeano. Aunque su diseño es relativamente reciente, condensa siglos de cultura, lucha y pertenencia. ¿Qué significan sus elementos y cómo nació este emblema provincial?