Momentos de tensión se vivieron este domingo a la madrugada en Guaymallén, cuando un incendio afectó una vivienda ubicada en las calles Higuerita y Benavente y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia debido al riesgo de propagación.
Incendio en Guaymallén obligó a un rápido operativo para evitar una tragedia mayor
El fuego se desató en una vivienda ubicada en la intersección de Higuerita y Benavente. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas
Según la información aportada por los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, al arribar al lugar las dotaciones encontraron el siniestro declarado y con peligro de que las llamas alcanzaran construcciones linderas. Ante ese escenario, se montó un rápido operativo para contener el avance del fuego y evitar mayores consecuencias.
La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona, varios de los cuales salieron de sus casas mientras los bomberos trabajaban para sofocar el incendio. En videos registrados durante el operativo se observa la presencia de residentes siguiendo de cerca las tareas de los equipos de emergencia.
Finalmente, el peligro de propagación pudo ser controlado gracias a la intervención de las dotaciones que acudieron al lugar, evitando que el incendio se extendiera a otras viviendas.
Por el momento no trascendieron las causas que originaron el fuego ni se informó oficialmente sobre personas lesionadas como consecuencia del siniestro.