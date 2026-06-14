Incendio en Guaymallén obligó a un rápido operativo para evitar una tragedia mayor

Según la información aportada por los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, al arribar al lugar las dotaciones encontraron el siniestro declarado y con peligro de que las llamas alcanzaran construcciones linderas. Ante ese escenario, se montó un rápido operativo para contener el avance del fuego y evitar mayores consecuencias.

La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona, varios de los cuales salieron de sus casas mientras los bomberos trabajaban para sofocar el incendio. En videos registrados durante el operativo se observa la presencia de residentes siguiendo de cerca las tareas de los equipos de emergencia.