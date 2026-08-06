Eliana Laura Salinas Videla debe ser la mujer con más condenas por estafas en la historia de Mendoza. Pero dentro de los más de 50 casos que le pudieron probar, hay uno particular que evidencia que no perdía el tiempo para engañar. Falsificó certificados médicos, inventó una operación ginecológica y logro evadir la prisión domiciliaria en la que se encontraba.
Los falsos certificados ginecológicos con los que una estafadora serial logró evadir la prisión domiciliaria
Dentro de las más de 50 estafas por las que ha sido condenada, en una de ellas logró engañar a la Justicia durante algunos días para escapar del arresto domiciliario
Para mediados de diciembre de 2024, Eliana Salinas se encontraba cumpliendo una arresto domiciliario en el marco de una investigación por estafas reiteradas donde simulaba tener contactos gubernamentales para ofrecer supuestas carpetas de viviendas del IPV a cambio de dinero.
Desde los primeros días de 2025, la estafadora serial comenzó a enviar correos electrónicos a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos solicitando autorizaciones de salidas para consultas ginecológicas que supuestamente se realizaba en el Hospital Español. Para mediados de febrero, su situación médica había derivado en una supuesta cirugía con internación.
El develamiento de otra mentira de la estafadora serial
El 5 de marzo, la Fiscalía ordenó que personal policial acuda al Hospital Español para retirarle la tobillera electrónica a la mujer y custodiarla con rondines. Se llevaron una sorpresa cuando desde el nosocomio ubicado en Godoy Cruz les informaron que Eliana Salinas no tenía historia clínica reciente. La declararon prófuga y emitieron un pedido de captura.
La estafadora serial no duró mucho en la clandestinidad. El 20 de marzo la detuvieron en una pensión que alquilaba en calle Córdoba de Ciudad. Tenía en su poder pocos elementos, entre ellos un ticket de compra en una tienda de ropa por medio millón de pesos.
La Fiscalía la envió nuevamente a la cárcel y la imputó por uso de certificado falso. En la investigación se determinó que Eliana Salinas no dejaba nada al azar: sellaba los certificados médicos con la identidad de una ginecóloga que trabajaba justamente en el Hospital Español.
Esa médica fue citada a declarar y negó haber atendido a la mujer, excepto cuando le practicó una cesárea a mediados de 2017. Una pericia caligráfica determinó que las firmas de los certificados que presentó la estafadora eran imitaciones de la original.
Este expediente fue uno de los 10 por los cuales la estafadora serial fue condenada el martes pasado. El jueves recuperó su libertad tras cumplir la condena de 1 año y 8 meses de prisión. Habrá que esperar para ver si decide caminar por el lado legal de la vida o vuelve a caer en los sofisticados engaños.
En pocas palabras
- Estafadora serial: Eliana Laura Salinas Videla fue condenada por más de 50 estafas, incluyendo una para evadir la prisión domiciliaria.
- Falsos certificados: utilizó certificados ginecológicos apócrifos para simular una cirugía y eludir el arresto domiciliario.
- Captura y condena: Fue detenida pocos días después y, tras la evidencia, recibió una condena de 1 año y 8 meses de prisión.