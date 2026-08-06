Los falsos certificados ginecológicos con los que una estafadora serial logró evadir la prisión domiciliaria

Los certificados médicos que presentaba la estafadora serial.

El develamiento de otra mentira de la estafadora serial

El 5 de marzo, la Fiscalía ordenó que personal policial acuda al Hospital Español para retirarle la tobillera electrónica a la mujer y custodiarla con rondines. Se llevaron una sorpresa cuando desde el nosocomio ubicado en Godoy Cruz les informaron que Eliana Salinas no tenía historia clínica reciente. La declararon prófuga y emitieron un pedido de captura.

La estafadora serial no duró mucho en la clandestinidad. El 20 de marzo la detuvieron en una pensión que alquilaba en calle Córdoba de Ciudad. Tenía en su poder pocos elementos, entre ellos un ticket de compra en una tienda de ropa por medio millón de pesos.

La Fiscalía la envió nuevamente a la cárcel y la imputó por uso de certificado falso. En la investigación se determinó que Eliana Salinas no dejaba nada al azar: sellaba los certificados médicos con la identidad de una ginecóloga que trabajaba justamente en el Hospital Español.

Eliana Salinas, la estafadora serial que no para de cometer fraudes.

Esa médica fue citada a declarar y negó haber atendido a la mujer, excepto cuando le practicó una cesárea a mediados de 2017. Una pericia caligráfica determinó que las firmas de los certificados que presentó la estafadora eran imitaciones de la original.

Este expediente fue uno de los 10 por los cuales la estafadora serial fue condenada el martes pasado. El jueves recuperó su libertad tras cumplir la condena de 1 año y 8 meses de prisión. Habrá que esperar para ver si decide caminar por el lado legal de la vida o vuelve a caer en los sofisticados engaños.