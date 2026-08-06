Un hombre de 38 años fue detenido en el partido bonaerense de Quilmes acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei mediante publicaciones difundidas en la red social TikTok.
Cayó el "sicario de los kirchneristas" por amenazas al presidente Javier Milei por redes sociales
El hombre difundió un video en redes sociales con amenazas que decían "Javier Milei, te quedan horas de vida"
La detención se realizó por orden de la Justicia Federal, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia recibida en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad, en la que se alertó sobre la existencia de un video en el que un individuo, con el rostro cubierto, lanzaba amenazas contra el mandatario.
Entre las frases pronunciadas en el registro audiovisual se encontraban: "Soy el sicario de los kirchneristas", "Mayra Mendoza presidente" y "Milei, te quedan horas de vida".
La caída tras las amenazas
Fuentes del caso consignaron que los policías de Buenos Aires realizaron tareas de ciberpatrullaje y análisis de fuentes abiertas (OSINT), y lograron identificar al encausado mediante el estudio de perfiles asociados, etiquetas geográficas y características físicas visibles en las publicaciones.
Durante el allanamiento en Quilmes, los oficiales detuvieron al acusado y secuestraron un celular, un gabinete de computadora, un auricular, un arma de fabricación casera tipo "tumbera", réplicas de fusiles de aire comprimido y balas para esas réplicas. El detenido quedó incomunicado, mientras continúan las tareas para terminar de esclarecer el delito de amenazas.
De acuerdo con la información oficial, los investigadores también realizaron un análisis de los tatuajes que presenta el ahora detenido. El informe sostiene que varios de ellos contienen imágenes de armas de fuego, coronas, relojes, el Gauchito Gil, una rosa y la frase "General de la mafia", entre otros diseños.
El documento señala que algunos de esos símbolos del hombre detenido han sido observados en la iconografía utilizada por integrantes o simpatizantes de organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, el Primer Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho y distintos cárteles latinoamericanos. Sin embargo, sostienen que varios de los tatuajes no poseen un significado criminal exclusivo o directo, ya que muchos fueron popularizados por la cultura urbana, artistas musicales o tienen interpretaciones personales.
El involucrado en las amenazas posee antecedentes penales por robo a mano armada, dato incorporado al expediente que ahora continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.