Cayó el "sicario de los kirchneristas" por amenazas al presidente Javier Milei por redes sociales

DETUVIERON A UN SOSPECHOSO POR AMENAZAR A MILEI EN REDES SOCIALES



En Quilmes, un hombre de 38 que se presentaba como "el sicario de los kirchneristas" fue detenido por fuerzas federales después de lanzar amenazas de muerte contra el Presidente. pic.twitter.com/ivPrinWKpi — en.con.texto (@en_con_texto) August 5, 2026

La caída tras las amenazas

Fuentes del caso consignaron que los policías de Buenos Aires realizaron tareas de ciberpatrullaje y análisis de fuentes abiertas (OSINT), y lograron identificar al encausado mediante el estudio de perfiles asociados, etiquetas geográficas y características físicas visibles en las publicaciones.

Durante el allanamiento en Quilmes, los oficiales detuvieron al acusado y secuestraron un celular, un gabinete de computadora, un auricular, un arma de fabricación casera tipo "tumbera", réplicas de fusiles de aire comprimido y balas para esas réplicas. El detenido quedó incomunicado, mientras continúan las tareas para terminar de esclarecer el delito de amenazas.

Las amenazas estaban dirigidas al presidente Javier Milei.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores también realizaron un análisis de los tatuajes que presenta el ahora detenido. El informe sostiene que varios de ellos contienen imágenes de armas de fuego, coronas, relojes, el Gauchito Gil, una rosa y la frase "General de la mafia", entre otros diseños.

El documento señala que algunos de esos símbolos del hombre detenido han sido observados en la iconografía utilizada por integrantes o simpatizantes de organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, el Primer Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho y distintos cárteles latinoamericanos. Sin embargo, sostienen que varios de los tatuajes no poseen un significado criminal exclusivo o directo, ya que muchos fueron popularizados por la cultura urbana, artistas musicales o tienen interpretaciones personales.

El involucrado en las amenazas posee antecedentes penales por robo a mano armada, dato incorporado al expediente que ahora continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.