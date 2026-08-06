El pronóstico del tiempo para Mendoza no es para nada alentador para los próximos días, ya que está por ingresar viento frío en el llano mendocino, lo que será el inicio de un proceso que podría derivar en la presencia de posibles lluvias y caída de nieve.
Nieve en el llano y un pronóstico del tiempo nada bueno para los que sufren el frío
El pronóstico del tiempo en Mendoza adelanta que se vienen jornadas muy frías, con caída de nieve en el llano
Las actividades al aire libre para los que sufren del frío, conviene realizarlas entre este jueves y viernes, que es cuando las temperaturas más altas estarán presentes.
Y los que aman la nieve, además de poder hacer una escapadita a alta montaña, podrían disfrutarla en el llano, ya que hay grandes chances de que se manifieste en los próximos días.
Maximiliano Viale, doctor en meteorología, adelantó este jueves en Radio Nihuil todo sobre el pronóstico del tiempo en Mendoza.
Este jueves se espera un leve descenso de temperatura, con una máxima de 16 grados. El viernes estará muy lindo, con una máxima de 18 grados, con sol y una situación de viento zonda en altura.
El sábado comienza a ingresar el viento frío en el llano de Mendoza, con un marcado descenso de la temperatura todo el fin de semana, que se extenderá hasta el martes, con temperaturas máximas de 12 y 14 grados.
Pronóstico del tiempo con nieve en Mendoza
Se espera que, según el pronóstico del tiempo extendido en Mendoza, el domingo comience a aumentar la nubosidad, con altas probabilidades de la caída de nieve en el llano, sobre todo en la madrugada del lunes.
“Si finalmente llovizna en Mendoza, tendremos la chance de ver algún copito de nieve en el llano. En otros sectores del llano, como el Valle de Uco, piedemonte, San Rafael y Malargüe, hay más posibilidades de ver nieve”, sostuvo Maximiliano Viale.
El lunes, la máxima sería de 9 grados y las bajas temperaturas se extenderán hasta el martes.
Alta montaña y el pronóstico del tiempo
En la madrugada del miércoles cayó nieve copiosamente en alta montaña, pero disminuirá este viernes. A sí mismo, según el pronóstico del tiempo extendido, no se esperan nevadas significativas.
“Veo que a partir del lunes 10, comienzan las nevadas intermitentes en alta montaña, con 15 grados bajo cero y viento blanco. No hay una ventana clara de buen tiempo en alta montaña”, cerró Maxi Viale.
En pocas palabras
- Frente frío y nieve: El pronóstico meteorológico en Mendoza anticipa el ingreso de viento frío y la posibilidad de lluvias y nevadas en el llano.
- Temperaturas descendentes: Se prevé un marcado descenso de temperatura durante el fin de semana y hasta el martes, con máximas entre 12 y 14 grados.
- Nevadas en alta montaña: Se esperan nevadas intermitentes en alta montaña a partir del lunes 10, con temperaturas extremas y viento blanco.