Nieve en el llano y un pronóstico del tiempo nada bueno para los que sufren el frío

Maximiliano Viale, doctor en meteorología, adelantó este jueves en Radio Nihuil todo sobre el pronóstico del tiempo en Mendoza.

Este jueves se espera un leve descenso de temperatura, con una máxima de 16 grados. El viernes estará muy lindo, con una máxima de 18 grados, con sol y una situación de viento zonda en altura.

El sábado comienza a ingresar el viento frío en el llano de Mendoza, con un marcado descenso de la temperatura todo el fin de semana, que se extenderá hasta el martes, con temperaturas máximas de 12 y 14 grados.

Pronóstico del tiempo con nieve en Mendoza

Se espera que, según el pronóstico del tiempo extendido en Mendoza, el domingo comience a aumentar la nubosidad, con altas probabilidades de la caída de nieve en el llano, sobre todo en la madrugada del lunes.

“Si finalmente llovizna en Mendoza, tendremos la chance de ver algún copito de nieve en el llano. En otros sectores del llano, como el Valle de Uco, piedemonte, San Rafael y Malargüe, hay más posibilidades de ver nieve”, sostuvo Maximiliano Viale.

El lunes, la máxima sería de 9 grados y las bajas temperaturas se extenderán hasta el martes.

Alta montaña y el pronóstico del tiempo

En la madrugada del miércoles cayó nieve copiosamente en alta montaña, pero disminuirá este viernes. A sí mismo, según el pronóstico del tiempo extendido, no se esperan nevadas significativas.

“Veo que a partir del lunes 10, comienzan las nevadas intermitentes en alta montaña, con 15 grados bajo cero y viento blanco. No hay una ventana clara de buen tiempo en alta montaña”, cerró Maxi Viale.