Alerta por viento en gran parte de Argentina: qué provincias están afectadas

En tanto, en el NOA Salta y Jujuy se verán afectadas de manera parcial. Lo mismo le pasará en Cuyo a Mendoza, ya que el fenómeno sólo se registrará en General Alvear, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Maipú, Guaymallén, Villa Tulumaya, y Capital.

Según se puede ver en en sitio, en nuestra provincia el viento no será Zonda, un fenómeno que sí podrá verse durante el viernes en algunas zonas de Mendoza.

Las zonas afectadas por el alerta de vientos intensos.

Los efectos del viento

El alerta por viento se suma a una alerta por tormentas intensas en Buenos Aires. El alerta por viento indica: "Las ráfagas durante la tarde y la noche de este jueves podrían llegar a alcanzar los 80 km/h y es importante mantenerse atentos a la posibilidad de que caigan árboles y postes".

Quienes vivan en Buenos Aires deberán estar más atentos a la posibilidad de caídas de árboles, debido a que el suelo estará blando por las tormentas intensas.