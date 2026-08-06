Alerta por viento en gran parte de Argentina: qué provincias están afectadas

El SMN mantiene durante la mañana de este jueves un alerta por vientos fuertes en buena parte del país. En su sitio se puede observar que la centro y casi todo el norte del país será la más afectada, pero también se incluye la zona oeste de Cuyo, con efectos que llegarán a Mendoza.
Por ahora, el nivel de alerta es amarillo, lo que indica que hay "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Qué zonas se verán afectadas según el alerta
Según el mapa, hay 18 provincia en alerta por la posibilidad de vientos intensos. La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe y todas las provincias del litoral podrían ser afectadas de manera íntegra por el fenómeno.
En tanto, en el NOA Salta y Jujuy se verán afectadas de manera parcial. Lo mismo le pasará en Cuyo a Mendoza, ya que el fenómeno sólo se registrará en General Alvear, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Maipú, Guaymallén, Villa Tulumaya, y Capital.
Según se puede ver en en sitio, en nuestra provincia el viento no será Zonda, un fenómeno que sí podrá verse durante el viernes en algunas zonas de Mendoza.
Los efectos del viento
El alerta por viento se suma a una alerta por tormentas intensas en Buenos Aires. El alerta por viento indica: "Las ráfagas durante la tarde y la noche de este jueves podrían llegar a alcanzar los 80 km/h y es importante mantenerse atentos a la posibilidad de que caigan árboles y postes".
Quienes vivan en Buenos Aires deberán estar más atentos a la posibilidad de caídas de árboles, debido a que el suelo estará blando por las tormentas intensas.
En pocas palabras
- Alerta SMN: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos fuertes nivel amarillo.
- Zonas afectadas: 18 provincias del centro, norte, oeste de Cuyo y litoral están bajo alerta.
- Recomendaciones: se advierte por posibles caídas de árboles y postes, con ráfagas de hasta 80 km/h.