Meta lanza Muse Code, su primer agente de inteligencia artificial para programación

Meta presentó Muse Code, su primer agente de inteligencia artificial orientado a programación, en una apuesta por competir con desarrolladores como Anthropic y OpenAI. La herramienta funciona junto al nuevo modelo Muse Spark 1.2 y ya está disponible en fase beta para macOS y Linux, con un esquema de pago por uso, informó EFE.
Meta entra en la carrera de los agentes de programación
Meta anunció el lanzamiento de Muse Code, su primer agente de IA para programación. El objetivo es competir directamente con los agentes avanzados de Anthropic y OpenAI, que ya lideran el segmento de esta tecnología, con herramientas autónomas para desarrollo de software.
Muse Code funciona integrado al modelo Muse Spark 1.2, presentado también por la compañía, y se lanzó en fase beta como un agente de codificación para terminal.
Cómo funciona Muse Code y dónde puede usarse
El nuevo asistente ya puede instalarse en macOS y Linux, y está diseñado para ejecutar tareas de programación, depuración y desarrollo autónomo dentro del entorno de terminal.
Meta lo posiciona como un agente capaz de:
- Interpretar instrucciones complejas.
- Generar código.
- Corregir errores.
- Ejecutar tareas prolongadas.
- Colaborar en proyectos de desarrollo.
La compañía busca que Muse Code se convierta en una herramienta para programadores que necesitan automatizar procesos o acelerar ciclos de trabajo.
Precios y modelo de uso
Según explicó Alexandr Wang, director de inteligencia artificial de Meta, Muse Code se ofrece bajo un esquema de pago por uso, con precios similares a los del modelo Muse Spark 1.1.
Los valores son:
- 1,25 dólares por millón de tokens de entrada,
- 4,25 dólares por millón de tokens de salida.
Los tokens representan las unidades mínimas de texto que el modelo procesa o genera, una métrica estándar en los sistemas de inteligencia artificial.
Un ecosistema de modelos en expansión
El lanzamiento de Muse Code se suma a otros desarrollos recientes de Meta:
- Muse Spark 1.1, centrado en razonamiento profundo.
- Muse Image, su primer generador de imágenes de alta calidad.
Con esta familia de modelos, Meta busca consolidar un ecosistema de inteligencia artificial que abarque programación, agentes autónomos, razonamiento y generación visual.
Competencia directa con Anthropic y OpenAI
El anuncio posiciona a Meta en la carrera por los agentes de programación avanzados, un segmento donde Anthropic y OpenAI han tomado ventaja con herramientas capaces de ejecutar proyectos completos, analizar repositorios y trabajar de forma autónoma durante horas o días.
Muse Code representa el primer paso de Meta para entrar en ese terreno, con un enfoque en terminal y en tareas de desarrollo técnico.
Con Muse Code, Meta da un paso decisivo en la competencia global por agentes de programación basados en inteligencia artificial. La combinación con Muse Spark 1.2 y el modelo de pago por uso refuerzan su estrategia tecnológica, mientras la compañía busca posicionarse frente a gigantes como Anthropic y OpenAI.
En pocas palabras
- Meta lanza Muse Code: presentó su primer agente de IA para programación, compitiendo con Anthropic y OpenAI.
- Funcionalidad y disponibilidad: opera con Muse Spark 1.2, disponible en beta para macOS y Linux.
- Modelo de negocio: ofrece un esquema de pago por uso con precios por millón de tokens de entrada y salida.