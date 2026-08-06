Meta lanza Muse Code, su primer agente de inteligencia artificial para programación

Meta presentó su primer agente de inteligencia artificial para programación, compitiendo con Anthropic y OpenAI.

Cómo funciona Muse Code y dónde puede usarse

El nuevo asistente ya puede instalarse en macOS y Linux, y está diseñado para ejecutar tareas de programación, depuración y desarrollo autónomo dentro del entorno de terminal.

Meta lo posiciona como un agente capaz de:

Interpretar instrucciones complejas.

Generar código.

Corregir errores.

Ejecutar tareas prolongadas.

Colaborar en proyectos de desarrollo.

La compañía busca que Muse Code se convierta en una herramienta para programadores que necesitan automatizar procesos o acelerar ciclos de trabajo.

Precios y modelo de uso

Según explicó Alexandr Wang, director de inteligencia artificial de Meta, Muse Code se ofrece bajo un esquema de pago por uso, con precios similares a los del modelo Muse Spark 1.1.

Los valores son:

1,25 dólares por millón de tokens de entrada ,

, 4,25 dólares por millón de tokens de salida.

Los tokens representan las unidades mínimas de texto que el modelo procesa o genera, una métrica estándar en los sistemas de inteligencia artificial.

Un ecosistema de modelos en expansión

El lanzamiento de Muse Code se suma a otros desarrollos recientes de Meta:

Muse Spark 1.1 , centrado en razonamiento profundo.

, centrado en razonamiento profundo. Muse Image, su primer generador de imágenes de alta calidad.

Con esta familia de modelos, Meta busca consolidar un ecosistema de inteligencia artificial que abarque programación, agentes autónomos, razonamiento y generación visual.

Competencia directa con Anthropic y OpenAI

El anuncio posiciona a Meta en la carrera por los agentes de programación avanzados, un segmento donde Anthropic y OpenAI han tomado ventaja con herramientas capaces de ejecutar proyectos completos, analizar repositorios y trabajar de forma autónoma durante horas o días.

Muse Code representa el primer paso de Meta para entrar en ese terreno, con un enfoque en terminal y en tareas de desarrollo técnico.

Con Muse Code, Meta da un paso decisivo en la competencia global por agentes de programación basados en inteligencia artificial. La combinación con Muse Spark 1.2 y el modelo de pago por uso refuerzan su estrategia tecnológica, mientras la compañía busca posicionarse frente a gigantes como Anthropic y OpenAI.