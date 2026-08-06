Vuelve el Travel Sale 2026: lanzan la fecha oficial para conseguir vuelos, hoteles y paquetes rebajados

Según ratificó la organización en su sitio web oficial, la acción comercial abarcará desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de agosto. A lo largo de esos 7 días, agencias de viaje y líneas aéreas exhibirán sus catálogos con promociones dirigidas tanto al turismo nacional como al internacional.

Viajar, el sueño de miles. A lo mejor en 2026 se da a través del Travel Sale. Foto ilustrativa.

Travel Sale 2026: consejos para encontrar ofertas reales y mejores opciones de financiación

Durante las jornadas de descuentos, los usuarios podrán contratar pasajes, reservar hoteles, adquirir paquetes integrales y contratar diversas experiencias. Con el objetivo de maximizar el ahorro y realizar compras transparentes, los especialistas aconsejan aplicar una serie de pautas estratégicas: