El cohete de SpaceX impactó en la superficie lunar, según la NASA

La NASA confirmó que una etapa superior de un cohete de SpaceX impactó de forma no planificada contra la Luna. El hecho, registrado este miércoles, fue calificado como seguro y sin riesgo para la Tierra ni para las misiones activas. La agencia explicó las causas del impacto y por qué este tipo de eliminación de hardware es una práctica aceptada.
Un impacto no planificado, pero seguro
La NASA informó que una etapa superior de un cohete de SpaceX golpeó la superficie lunar en las primeras horas del miércoles. En un video publicado en X, la agencia calificó el evento como “seguro” y sin riesgo para la Tierra ni para las misiones que operan en la Luna, informó EFE.
El hardware pertenecía a un lanzamiento de 2025 que desplegó el módulo de aterrizaje Blue Ghost One, de Firefly Aerospace, dentro del programa CLPS (Commercial Lunar Payload Services), que transporta cargas científicas y tecnológicas a la superficie lunar.
Según la NASA, el choque se produjo por una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales que alteraron la trayectoria del objeto. La agencia aclaró que no se trató de una maniobra deliberada.
Aun así, explicó que este tipo de eliminación de hardware es una práctica aceptada en operaciones lunares: “Es un método técnicamente aceptado y seguro para deshacerse de equipos en órbita lunar baja”, señaló una portavoz.
Por qué no representa un peligro
La NASA remarcó que el impacto no implica ningún riesgo para:
- La Tierra.
- Las misiones activas en la Luna.
- Los equipos científicos en superficie u órbita.
Algunos operadores incluso eligen terminar sus misiones haciendo que sus equipos impacten contra la superficie lunar, ya que es una estrategia predecible y rastreable para eliminar hardware al final de su vida útil.
Un evento útil para la ciencia
Lejos de ser un problema, la NASA destacó que los científicos están interesados en estudiar el impacto. La Luna funciona como un “laboratorio natural” para analizar procesos que ocurren en todo el sistema solar, debido a que carece de atmósfera y su superficie permanece estable durante largos periodos.
El análisis de impactos permite estudiar:
- La formación de cráteres.
- La dinámica de objetos que colisionan con cuerpos sin atmósfera.
- La evolución de la superficie lunar.
Impactar un objeto de tamaño y velocidad conocidos ayuda a comprender qué tipo de cráter se forma y cómo se comportan los materiales.
La Luna es un cuerpo en constante impacto
La NASA recordó que la Luna ha recibido impactos durante sus aproximadamente 4.000 millones de años de historia. Meteoritos, asteroides, cometas y otros objetos golpean su superficie de manera continua.
Incluso los astronautas de Artemis II observaron este año destellos de impactos activos y cráteres formándose durante su sobrevuelo lunar, un fenómeno que ocurre de manera habitual.
El impacto de la etapa de SpaceX en la Luna no representa un riesgo y se enmarca en prácticas aceptadas de eliminación de hardware. Para la NASA, el evento ofrece una oportunidad científica valiosa para estudiar la formación de cráteres y mejorar el seguimiento de objetos en futuras misiones lunares.
En pocas palabras
- Impacto de SpaceX: la NASA confirmó que restos de un cohete de SpaceX impactaron en la Luna.
- Sin riesgos: el evento fue considerado seguro, sin peligro para misiones activas ni la Tierra.
- Oportunidad científica: el impacto es útil para estudiar la formación de cráteres y la dinámica lunar.