Gran eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026: el mapa oficial de la NASA y los países donde se verá

Además, de forma parcial o periférica, el espectáculo que ofrecerá el eclipse podrá observarse en zonas del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

El mapa de la NASA.

Las particularidades del horario y la duración del eclipse según cada geografía incluyen:

Rusia : en una pequeña y remota región del norte, la totalidad ocurrirá al mediodía.

: en una pequeña y remota región del norte, la totalidad ocurrirá al mediodía. Groenlandia e Islandia : el Sol se oscurecerá a última hora de la tarde o a primera hora del atardecer.

: el Sol se oscurecerá a última hora de la tarde o a primera hora del atardecer. España y Portugal: el eclipse total se concretará bien entrada la tarde, momentos antes del ocaso.

Para la gran mayoría de las personas ubicadas sobre la franja principal, el ocultamiento completo durará menos de dos minutos.

En tanto, para quienes se encuentren en el punto central de la trayectoria (en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte), la totalidad se extenderá un poco más, aunque sin superar los dos minutos y medio.

Más allá de la perspectiva científica, portales de astrología como el de Mia Astral señalan que los eclipses representan "portales de transformación que marcan comienzos y cierres significativos" dentro de una historia continua.