Gran eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026: el mapa oficial de la NASA y los países donde se verá

En la madrugada del 12 de agosto de 2026, el cielo será escenario de un fenómeno astronómico impactante: un eclipse total de Sol en el grado 20 del signo de Leo. Según explica la agencia espacial estadounidense NASA en su plataforma oficial, los eclipses solares suceden en el momento exacto en que la Luna se posiciona directamente entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la cara del astro rey.
A diferencia de los eventos lunares, que la revista National Geographic define como alineaciones donde la Luna queda bajo la sombra terrestre unas dos veces por año, este evento de agosto genera enorme expectativa mundial por su franja de visibilidad.
Recorrido, franja de totalidad y países donde se observará el eclipse solar
De acuerdo con el mapa y los datos difundidos por la NASA, el recorrido de la franja de totalidad abarcará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.
Además, de forma parcial o periférica, el espectáculo que ofrecerá el eclipse podrá observarse en zonas del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.
Las particularidades del horario y la duración del eclipse según cada geografía incluyen:
- Rusia: en una pequeña y remota región del norte, la totalidad ocurrirá al mediodía.
- Groenlandia e Islandia: el Sol se oscurecerá a última hora de la tarde o a primera hora del atardecer.
- España y Portugal: el eclipse total se concretará bien entrada la tarde, momentos antes del ocaso.
Para la gran mayoría de las personas ubicadas sobre la franja principal, el ocultamiento completo durará menos de dos minutos.
En tanto, para quienes se encuentren en el punto central de la trayectoria (en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte), la totalidad se extenderá un poco más, aunque sin superar los dos minutos y medio.
Más allá de la perspectiva científica, portales de astrología como el de Mia Astral señalan que los eclipses representan "portales de transformación que marcan comienzos y cierres significativos" dentro de una historia continua.
En pocas palabras
- Eclipse total de Sol: el 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse total de Sol visible en Groenlandia, Islandia, Rusia y España.
- Recorrido de la NASA: el fenómeno oscurecerá cielos en países de Europa, Norteamérica y África, con mayor visibilidad en el Atlántico Norte y España.
- Visibilidad parcial: se observará de forma parcial en Estados Unidos, Canadá y el noroeste de África, con duración variable según la geografía.