A raíz del aberrante femicidio de Johana Mailén Antonich en Mar del Plata, la joven de 24 años que fue captada mediante una falsa oferta laboral para terminar brutalmente asesinada, salió a la luz un testimonio escalofriante que expone en primera persona la red de engaños que opera en las sombras de las redes sociales.
"Me pidieron que vaya depilada": el crudo relato de la joven que esquivó un posible femicidio
Tras el escalofriante femicidio de Juana Mailén Antonich en Mar del Plata, salió a la luz el testimonio de otra joven que estuvo a céntimos de caer en la misma trampa
Se trata del caso de Luz Ledesma, una joven que estuvo a un solo paso de concurrir a una entrevista de trabajo trampa que, de haber aceptado, hoy posiblemente la ubicaría en la lista de personas víctimas de femicidio.
La joven que esquivó un posible secuestro en Mar del Plata
Todo comenzó semanas atrás, cuando la damnificada visualizó una publicación en un grupo comunitario de Mar del Plata.
El aviso especificaba la búsqueda de personal femenino de entre 18 y 35 años para desempeñarse como depiladoras en un supuesto centro de estética local, aclarando que no se necesitaba experiencia previa ya que ofrecían una capacitación.
. Sin embargo, las señales de alerta comenzaron a acumularse de manera alarmante: le exigieron el envío de fotografías "actuales" y le plantearon una condición completamente desmedida y fuera de cualquier protocolo laboral formal: "Me pidieron que vaya depilada", reveló en su descargo público.
A ello se sumó que la supuesta dueña del local evitaba constantemente dar precisiones sobre la ubicación exacta o el nombre comercial del negocio, coordinando finalmente una cita en un edificio ubicado de manera sospechosa.
Las fotos con Inteligencia Artificial
La sospecha definitiva se activó cuando la joven decidió investigar a fondo el perfil de quien la contactaba. Tras solicitarle imágenes que comprobaran su identidad, notó que los rostros presentaban alteraciones evidentes y estaban generados 100% mediante Inteligencia Artificial.
Al enfrentar a los mensajeros, la respuesta fue insólita y cínica: "Ay, es la primera vez que me dicen que parezco chica IA". Inmediatamente después, bloquearon todo tipo de contacto y eliminaron el anuncio.
El paralelismo entre lo ocurrido con luz y el triste final de Juana Mailén Antonich hizo escalar la preocupación de los investigadores y ciudadanos en Mar del Plata. Las autoridades judiciales analizan por estos momentos los dispositivos y rastros virtuales para dar con los responsables de lo sucedido.
En pocas palabras
- Femicidio en Mar del Plata: se expone una red de engaños tras el asesinato de Johana Mailén Antonich, captada por una falsa oferta laboral.
- Testimonio de Luz Ledesma: una joven relata cómo estuvo a punto de caer en una trampa similar, solicitándole ir depilada a una supuesta entrevista de trabajo.
- Análisis de perfiles: se descubrió que los contactos utilizaban fotos generadas por Inteligencia Artificial, intensificando la preocupación sobre estos modus operandi.