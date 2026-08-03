"Me pidieron que vaya depilada": el crudo relato de la joven que esquivó un posible femicidio

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El aviso especificaba la búsqueda de personal femenino de entre 18 y 35 años para desempeñarse como depiladoras en un supuesto centro de estética local, aclarando que no se necesitaba experiencia previa ya que ofrecían una capacitación.

El caso traza un paralelismo en lo sucedido con Mailén Antonich.

. Sin embargo, las señales de alerta comenzaron a acumularse de manera alarmante: le exigieron el envío de fotografías "actuales" y le plantearon una condición completamente desmedida y fuera de cualquier protocolo laboral formal: "Me pidieron que vaya depilada", reveló en su descargo público.

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A ello se sumó que la supuesta dueña del local evitaba constantemente dar precisiones sobre la ubicación exacta o el nombre comercial del negocio, coordinando finalmente una cita en un edificio ubicado de manera sospechosa.

Las fotos con Inteligencia Artificial

La sospecha definitiva se activó cuando la joven decidió investigar a fondo el perfil de quien la contactaba. Tras solicitarle imágenes que comprobaran su identidad, notó que los rostros presentaban alteraciones evidentes y estaban generados 100% mediante Inteligencia Artificial.

Al enfrentar a los mensajeros, la respuesta fue insólita y cínica: "Ay, es la primera vez que me dicen que parezco chica IA". Inmediatamente después, bloquearon todo tipo de contacto y eliminaron el anuncio.

El paralelismo entre lo ocurrido con luz y el triste final de Juana Mailén Antonich hizo escalar la preocupación de los investigadores y ciudadanos en Mar del Plata. Las autoridades judiciales analizan por estos momentos los dispositivos y rastros virtuales para dar con los responsables de lo sucedido.