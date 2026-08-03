Era madre de dos nenas, fue a una entrevista de trabajo y apareció muerta debajo de un contenedor

Fante la falta de novedades y denunciando que efectivos de la Comisaría 16 no les tomaron la denuncia por desaparición, la familia inició su propia investigación. Una amiga de la víctima logró ingresar a su cuenta de Facebook y rastreó la última conversación con el supuesto empleador, lo que permitió reconstruir el trayecto que había realizado.

El hallazgo debajo de un contenedor y la advertencia a la comunidad

Con la información obtenida por sus medios, los familiares se trasladaron hasta la zona de playas del sur, donde recopilaron testimonios y revisaron cámaras del lugar. Fue el propio hermano de la víctima quien realizó el macabro hallazgo tras tres días de rastrillajes sin auxilio oficial.

“Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana”, aseveró María. Tras la traumática situación, la mujer también cuestionó los protocolos policiales al señalar que no le permitieron acercarse a reconocer el cuerpo, pese a que su hijo ya lo había identificado en el lugar.

Ante la gravedad del caso, la madre de Antonich buscó alertar a la sociedad sobre la modalidad utilizada para engañar a su hija: “Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es toda una mentira”.

Dos serenos detenidos e investigación en marcha

La causa quedó bajo la instrucción del fiscal Carlos Russo, quien detalló que la aprehensión de los sospechosos se concretó durante procedimientos nocturnos llevados a cabo junto a efectivos de la Comisaría Quinta. “Vieron a dos sujetos quemando cosas; fueron aprehendidos. A poca distancia de los bungalows se encontró el cuerpo”, confirmó el funcionario judicial.

Los detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes se desempeñaban como serenos en el predio donde ocurrió el hallazgo.

Actualmente, peritos de la Policía Científica trabajan en el relevamiento de pruebas rastro por rastro. En tanto, el fiscal Russo indicó que aguardan los resultados de las cámaras de seguridad de la zona y el informe definitivo de la autopsia para precisar la mecánica exacta de la muerte y definir la imputación formal de los arrestados.