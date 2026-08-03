Una joven madre que buscaba generar ingresos para su familia fue víctima de un atroz crimen en la ciudad de Mar del Plata. Juana Mailén Antonich, de 24 años, desapareció el viernes tras salir de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo. Horas más tarde, tras una desesperada búsqueda encabezada por sus propios allegados, su cuerpo fue encontrado sin vida, envuelto en una sábana y oculto debajo de un contenedor en una playa de la zona sur. Por el hecho, la Justicia aprehendió a dos hombres que trabajaban como serenos en el predio.
Era madre de dos nenas, fue a una entrevista de trabajo y apareció muerta debajo de un contenedor
Juana Mailén Antonich, de 24 años y madre de dos nenas, cayó en un engaño tras ser convocada por redes sociales para una oferta laboral inexistente. Su propio hermano halló el cuerpo envuelto en una sábana debajo de un contenedor en la zona sur. Hay dos serenos detenidos.
La trampa de la falsa oferta laboral y la búsqueda de la familia
Juana, madre de dos nenas de 1 y 6 años, había sido contactada a través de redes sociales con la promesa de una oportunidad laboral en un supuesto balneario denominado “Punta Mogotes Cero”. Para concretar la cita, le solicitaron previamente una fotografía destinada a la tramitación de un carnet y enviaron un remís para trasladarla desde su domicilio. Al llegar al lugar, según indicaron testigos y familiares, la esperaban tres hombres.
Su madre, María, relató el desesperado motivo que impulsó a la joven a acudir a la convocatoria: “Salió a buscar trabajo para darles de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”.
Fante la falta de novedades y denunciando que efectivos de la Comisaría 16 no les tomaron la denuncia por desaparición, la familia inició su propia investigación. Una amiga de la víctima logró ingresar a su cuenta de Facebook y rastreó la última conversación con el supuesto empleador, lo que permitió reconstruir el trayecto que había realizado.
El hallazgo debajo de un contenedor y la advertencia a la comunidad
Con la información obtenida por sus medios, los familiares se trasladaron hasta la zona de playas del sur, donde recopilaron testimonios y revisaron cámaras del lugar. Fue el propio hermano de la víctima quien realizó el macabro hallazgo tras tres días de rastrillajes sin auxilio oficial.
“Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana”, aseveró María. Tras la traumática situación, la mujer también cuestionó los protocolos policiales al señalar que no le permitieron acercarse a reconocer el cuerpo, pese a que su hijo ya lo había identificado en el lugar.
Ante la gravedad del caso, la madre de Antonich buscó alertar a la sociedad sobre la modalidad utilizada para engañar a su hija: “Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es toda una mentira”.
Dos serenos detenidos e investigación en marcha
La causa quedó bajo la instrucción del fiscal Carlos Russo, quien detalló que la aprehensión de los sospechosos se concretó durante procedimientos nocturnos llevados a cabo junto a efectivos de la Comisaría Quinta. “Vieron a dos sujetos quemando cosas; fueron aprehendidos. A poca distancia de los bungalows se encontró el cuerpo”, confirmó el funcionario judicial.
Los detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes se desempeñaban como serenos en el predio donde ocurrió el hallazgo.
Actualmente, peritos de la Policía Científica trabajan en el relevamiento de pruebas rastro por rastro. En tanto, el fiscal Russo indicó que aguardan los resultados de las cámaras de seguridad de la zona y el informe definitivo de la autopsia para precisar la mecánica exacta de la muerte y definir la imputación formal de los arrestados.
En pocas palabras
- Madre desaparecida: Juana Mailén Antonich fue hallada sin vida tras una falsa oferta laboral.
- Falso empleo: Contactada por redes sociales, asistió a una entrevista que resultó ser una trampa.
- Detenidos: Dos serenos que trabajaban en el predio donde se encontró el cuerpo fueron aprehendidos.