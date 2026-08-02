Un vecino quiso hacer una huerta, excavó y encontró un macabro hallazgo, decenas de restos óseos en el patio de su casa. Se trataba de 168 fragmentos de huesos.
Excavaba en el fondo de su casa para hacer una huerta encontró algo escalofriante
Un vecino encontrara restos óseos mientras realizaba tareas de excavación para construir una huerta en el patio de su vivienda
El hombre preservó la escena de inmediato, tras el inesperado hallazgo, y policías y Criminalística activaron el protocolo para este tipo de casos.
La Justicia santiagueña investiga el hallazgo de 168 fragmentos óseos encontrados durante la noche del viernes en el patio de una vivienda de Tagamanpa, en el departamento Río Hondo.
Las pericias deberán determinar si pertenecen a una persona o a otra especie, establecer su antigüedad y precisar su posible relevancia para la causa.
Los restos fueron descubiertos por el propietario del inmueble, un hombre de 40 años, mientras removía tierra para construir una huerta. Al advertir la presencia de los fragmentos, suspendió las tareas y alertó a las autoridades.
Según el informe oficial, antes de la llegada de los policías el vecino había reunido los restos óseos y los había colocado en una bolsa de residuos con la intención de evitar que fueran alterados.
Especialistas de la División Criminalística inspeccionaron posteriormente el patio y realizaron un relevamiento minucioso del sector.
Durante el procedimiento contabilizaron 168 fragmentos, que fueron documentados, fotografiados y retirados de acuerdo con el protocolo para someterlos a estudios periciales.
El fiscal de turno, Emanuel Sabater, dispuso que Criminalística continúe con las tareas técnicas en el inmueble. También ordenó recibir declaración al hombre que efectuó el hallazgo y entrevistar a vecinos de la zona en busca de información que ayude a determinar el origen de los restos.
La investigación se encuentra en una etapa preliminar. Los análisis antropológicos y forenses serán determinantes para establecer la especie a la que corresponden los fragmentos, su antigüedad y cualquier otro elemento que permita orientar la pesquisa.
Fuente: contextotucuman.com
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: descubrieron 168 fragmentos óseos en el patio de una vivienda mientras se construía una huerta.
- Investigación en curso: la justicia santiagueña analiza si los restos pertenecen a una persona o a otra especie y su antigüedad.
- Protocolo activado: la policía y Criminalística intervinieron tras la notificación del vecino que realizó el descubrimiento.