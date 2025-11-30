Macabro hallazgo: un joven turco que estaba desaparecido fue encontrado al costado de una ruta.

Cuerpo joven documento El cuerpo de un joven turco desaparecido en octubre, fue encontrado al costado de una ruta, con una marcara de Spiderman. Foto gentileza la100.com

Efe Saravoglú, un ciudadano turco de 24 años era buscado desde el 27 de octubre. Ese día, el Consulado de Turquía en Buenos Aires radicó la denuncia ante las autoridades porteñas al perder todo tipo de contacto con el joven.

Días antes del macabro hallazgo, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se había había publicado una ficha de búsqueda con todos sus datos del joven. En la foto compartida, aparece el chico con una camiseta de Boca Juniors en la Bombonera.

La Policía Científica, que intervino en ese punto de la Ruta 3, al ver el deterioro del cuerpo, ordenó el inmediato traslado a la Morgue de La Plata para garantizar una identificación formal y avanzar con los estudios forenses.

Saravoglú medía 1,76 metros de estatura y tenía en su cuerpo varios tatuajes característicos: una serpiente en el brazo izquierdo, una ballena en el derecho y un gato con un cuchillo en la pierna izquierda.

En la investigación participan el SIFEBU, el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA y el propio consulado de Turquía en Buenos Aires. La causa por la desaparición se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30.

De acuerdo a fuentes de la investigación, el celular de Efe registró actividad en CABA por última vez el 27 de octubre, luego de que un amigo suyo, de nombre Kent, también turco y residente en Palermo, lo pasó a buscar por su casa en un automóvil Peugeot 207.

Pero otro dato que llamó la atención de los peritos, tiene que ver con el teléfono celular de Kent, que reportó actividad un día después en Cañuelas, 28 de octubre, justamente donde fue encontrado el cuerpo de Saravoglú.

La última novedad que se tiene sobre Kent, es que el 7 de noviembre pasado, "se retiró del país con destino final en Marruecos". Por ese motivo y con toda la información reunida, la Policía Federal Argentina secuestró el 27 de noviembre el automóvil Peugeot 207 para la realización de distintos peritajes en busca de rastros para sumar a la investigación.

Cuerpo joven busqueda La desaparición del joven turco había sido comunicada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y por el Consulado de Turquía. Foto noticiasargentinas.com

En las últimas horas, la causa pasó a la Fiscalía N° 2 de Cañuelas, a cargo de la fiscal Norma Pippo, donde el equipo investigativo trata de establecer cómo fueron las últimas horas del joven y si llegó acompañado a la zona donde fue encontrado su cuerpo.

El expediente por el momento continúa con la carátula de “averiguación de causales de muerte”, a la espera de conocer el resultado final de la autopsia y de los estudios toxicológicos y anatomopatológicos que realizan peritos de la Policía Federal.

Fuente: NA y Perfil.