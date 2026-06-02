Detuvieron al tercer sospechoso de ir a recuperar una moto robada y cometer un crimen por error

Germán Di Giovambattista crimen guaymallen 2 La víctima fatal del crimen en Guaymallén.

Tercer detenido por el crimen

A fines de abril se lograron las primeras dos detenciones por el crimen. Se trata de Lucas Gómez Lisanti (25) y su padre, Gustavo Alfredo Gómez (51), quienes habían sido las víctimas del robo de la moto y quienes encabezaron la búsqueda y recuperación del vehículo, según sostiene la Fiscalía de Homicidios. Ambos se encuentran imputados por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, están presos y el próximo 3 de julio se realizará la audiencia de prisión preventiva en su contra.

En las últimas horas cayó uno de sus presuntos cómplices, el barrabrava Brian Jesús Amaya (34). En la reconstrucción que hizo la Fiscalía, fue quien ejecutó el disparo letal contra la víctima del crimen. El sospechoso también será imputado por la misma calificación y quedará sujeto a la pesquisa.

Este hombre tiene antecedentes por causas de robos violentos y otros delitos. De hecho, pocas semanas antes del crimen había recuperado su libertad tras cumplir una condena por ingresar a un domicilio en Maipú e intentar desalojar a una familia a fuerza de amenazas.

crimen guaymallen di diovambattista Gómez padre e hijo, los primeros detenidos por el crimen.

Crimen por error

El episodio ocurrió en los primeros minutos del sábado 11 de abril pasado en la puerta del domicilio familiar de Germán Di Giovambattista, un empleado municipal de Guaymallén y padre de 2 hijas. Sobre calle Mathus Hoyos 4400, un vehículo negro ocupado por al menos 5 sujetos se detuvo y comenzó a golpear el portón de la propiedad reclamando por una moto.

Germán Di Giovambattista salió para ver qué ocurría y comenzó una discusión con la facción contraria, pese a que el hombre les explicó que no tenía ningún vehículo de esas características -dato comprobado en la investigación-. La pelea pasó a mayores a tal punto que el dueño de casa empuñó un machete para defender a su familia. Los atacantes se subieron al vehículo para huir del lugar, no sin antes efectuar un disparo con una pistola 9 milímetros que impactó en el tórax del hombre.

La violenta secuencia fue reconstruida gracias a testimonios claves -la pareja de la víctima fatal y vecinos de Bermejo- e imágenes de las cámaras de seguridad. Pero fue difícil para los investigadores comprender el móvil del crimen: el empleado municipal efectivamente no tenían ninguna moto como así tampoco parecía ser un asalto en su casa. Finalmente primó la hipótesis de que los atacantes habían sufrido el robo de un vehículo de esas características y fueron a recuperarlo a la casa de Germán Di Giovambattista por error.