Dos detenidos por cometer un crimen por error: pensaron que la víctima les había robado una moto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/2049442748688703980&partner=&hide_thread=false Detenidos los sospechosos como autores del homicidio ocurrido en Bermejo.



Tras allanamientos en Maipú, la Policía de Mendoza logró identificar y detener dos sospechosos vinculados al hecho, en el marco de un rápido trabajo investigativo coordinado con la Justicia. — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) April 29, 2026

Crimen por error

El episodio ocurrió en los primeros minutos del sábado 11 de abril pasado en la puerta del domicilio familiar de Germán Di Giovambattista, un empleado municipal de Guaymallén y padre de 2 hijas. Sobre calle Mathus Hoyos 4400, un vehículo negro ocupado por al menos 5 sujetos se detuvo y comenzó a golpear el portón de la propiedad reclamando por una moto.

Germán Di Giovambattista salió para ver qué ocurría y comenzó una discusión con la facción contraria, pese a que el hombre les explicó que no tenía ningún vehículo de esas características -dato comprobado en la investigación-. La pelea pasó a mayores a tal punto que el dueño de casa empuñó un machete para defender a su familia. Los atacantes se subieron al vehículo para huir del lugar, no sin antes efectuar un disparo con una pistola 9 milímetros que impactó en el tórax del hombre.

Germán Di Giovambattista crimen guaymallen El hombre fue víctima de un crimen en un reclamo por error.

La violenta secuencia fue reconstruida gracias a testimonios claves -la pareja de la víctima fatal y vecinos de Bermejo- e imágenes de las cámaras de seguridad. Pero fue difícil para los investigadores comprender el móvil del crimen: el empleado municipal efectivamente no tenían ninguna moto como así tampoco parecía ser un asalto en su casa. Finalmente primó la hipótesis de que los atacantes habían sufrido el robo de un vehículo de esas características y fueron a recuperarlo a la casa de Germán Di Giovambattista por error.