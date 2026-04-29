El crimen de Germán David Di Giovambattista (40) fue uno de los casos más complejos de entender para los investigadores. Al hombre no le quisieron robar. Tampoco estaba ligado al mundo de la delincuencia para sospechar de un ajuste de cuentas. Pero finalmente la investigación se encaminó hacia un asesinato por error y este miércoles, 3 semanas después del hecho de sangre en Guaymallén, fueron detenidos los primeros sospechosos.
Dos detenidos por cometer un crimen por error: pensaron que la víctima les había robado una moto
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó la captura de los primeros sospechosos por el crimen de Germán Di Giovambattista (40), ocurrido hace 3 semanas
La propia ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó en sus redes sociales la captura de dos sujetos sospechados de participar de la discusión y posterior crimen en la puerta de la casa de Germán Di Giovambattista. La funcionaria detalló que fueron capturados tras allanamientos que se realizaron en Maipú.
La dupla de detenidos quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta quien definirá en las próximas horas la imputación que les corresponde por el crimen ocurrido en Bermejo.
Crimen por error
El episodio ocurrió en los primeros minutos del sábado 11 de abril pasado en la puerta del domicilio familiar de Germán Di Giovambattista, un empleado municipal de Guaymallén y padre de 2 hijas. Sobre calle Mathus Hoyos 4400, un vehículo negro ocupado por al menos 5 sujetos se detuvo y comenzó a golpear el portón de la propiedad reclamando por una moto.
Germán Di Giovambattista salió para ver qué ocurría y comenzó una discusión con la facción contraria, pese a que el hombre les explicó que no tenía ningún vehículo de esas características -dato comprobado en la investigación-. La pelea pasó a mayores a tal punto que el dueño de casa empuñó un machete para defender a su familia. Los atacantes se subieron al vehículo para huir del lugar, no sin antes efectuar un disparo con una pistola 9 milímetros que impactó en el tórax del hombre.
La violenta secuencia fue reconstruida gracias a testimonios claves -la pareja de la víctima fatal y vecinos de Bermejo- e imágenes de las cámaras de seguridad. Pero fue difícil para los investigadores comprender el móvil del crimen: el empleado municipal efectivamente no tenían ninguna moto como así tampoco parecía ser un asalto en su casa. Finalmente primó la hipótesis de que los atacantes habían sufrido el robo de un vehículo de esas características y fueron a recuperarlo a la casa de Germán Di Giovambattista por error.