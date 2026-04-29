La madre de Cristian Guardati, desaparecido hace 34 años, pidió el juicio para 4 ex policías

GUARDATI 2020_12.jpg Una de las exhumaciones en el cementerio de Capital en busca de los restos de Cristian Guardati.

Este lunes, los abogados Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz presentaron en la Justicia Federal el pedido de elevación a juicio oral y público por la desaparición de Cristian Guardati, ocurrida en mayo de 1992, a manos de policías en actividad, a la salida de un baile estudiantil en la escuela primaria Atilio Anastasi.

Guardati, Garrido y Baigorria, desaparecidos en democracia

La desaparición de Cristian Guardati es uno de los casos emblemáticos de desaparición de personas en democracia en Mendoza.

Otro, que fue el primero, sucedió el 28 de abril de 1990 y este martes se cumplieron 36 años: las desapariciones de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, cuya investigación federal irá a juicio oral y público y también tendrá en el banquillo de los acusados a ex policías de Mendoza.

garrido y baigorria desaparecidos 2 Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, detenidos en el Parque en abril de 1990 y luego desaparecidos. Fue el primer caso de desaparición de personas en democracia en Mendoza. Cristian Guardati desapareció en 1992.

Los restos de Guardati, de Garrido y de Baigorria jamás fueron encontrados. Durante las pesquisas por el caso Guardati hubo excavaciones en el Gran Mendoza, se inspeccionaron pozos de agua y se exhumaron cadáveres en el cementerio de Capital.

En ambos casos intervino la Justicia provincial durante más de 25 años y desde 2017 los expedientes pasaron a manos de la Justicia Federal luego de que las tres desapariciones, ocurridas en democracia, fueran consideradas imprescriptibles.

Condena al Estado argentino e indemnización en los ´90

Los casos Garrido, Baigorria y Guardati derivaron en condena internacional al Estado argentino e indemnización a los familiares de los tres desaparecidos en democracia.

Fue casi a fines de la década del '90 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó como referencia las conclusiones de una comisión ad hoc de abogados que investigaron en Mendoza con autorización de la Suprema Corte de Justicia y del gobierno de turno, casi a la par de la Justicia.

Para los investigadores ad hoc, Garrido, Baigorria y Cristian Guardati fueron detenidos y desaparecidos a manos de policías en el Parque General San Martín y Godoy Cruz. Que las fuerzas de seguridad pública hayan sido consideradas responsables convirtió a los casos en desaparición forzosa.