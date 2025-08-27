La madre de Cristian Guardati pidió que la Policía le devuelva a su hijo desaparecido hace 33 años. 

Caso Guardati-Hilda Lavizzari-Agosto 2025 Hilda Lavizzari, madre del desaparecido Cristian Guardati, pidió que la Policía le devuelva a su hijo.

La desaparición de Cristian Guardati y el clamor de la madre

Los magistrados Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci escucharon a la defensa técnica de los 4 ex policías detenidos y procesados entre 2024 y 2025, quienes pidieron ser sobreseídos de la acusación penal que los tiene bajo proceso.

Se trata de José Siniscalchi, Néstor Falcón, Ramón Ahumada y Gustavo Diaz. Expuso el abogado Leonardo Pérez Videla, quien tiene a cargo la defensa de los 4 ex policías.

También lo hicieron los representantes de la madre de Cristian Guardati, del equipo de abogados de Carlos Varela Álvarez.

El momento más emotivo lo protagonizó Hilda Lavizzari, quien a los 82 años -y pese a las huellas físicas del paso del tiempo- reclamó con respeto y energía que se haga justicia.

La mujer expresó el dolor y la incertidumbre que padece desde la desaparición de su hijo, a quien vio por última vez el 24 de mayo de 1992, y pidió justicia "para volver a creer en la justicia".

Y agregó: "Si la policía se llevó a mi hijo, que me lo devuelvan y digan dónde está".

Cristian Guardati y la condena al Estado argentino

Por la desaparición de Cristian Guardati, el Estado argentino fue condenado, a mediados de los '90, a pagar una indemnización a la madre y ordenó continuar con las investigaciones para determinar qué pasó con el muchacho durante la madrugada del 25 de mayo de 1992.

Clave para arribar a esta sentencia fueron las conclusiones de una comisión ad hoc integrada por abogados, que señalaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Cristian Guardati fue detenido por policías y alojado en el destacamento policial del barrio La Estanzuela de Godoy Cruz.

Todo sucedió durante un baile en la escuela Atilio Anastasi y en las inmediaciones del edificio.

Por la desaparición de Guardati hubo innumerables ofertas de recompensa en dinero por parte del Estado con el objetivo de conocer datos reales del caso, pero no resultó.