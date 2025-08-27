Confirmado el precio del dólar en los bancos este miércoles 27 de agosto en el inicio de las operaciones cambiarias

banco nacion, precio del dolar.jpg El Banco Nación venderá el dólar a $1.370 este miércoles 27 de agosto

Precio del dólar en cada banco este miércoles 27 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este miércoles 27 de agosto:

Banco Nación: $1.370

Banco Galicia: $1.380

Banco ICBC: $1.377

Banco BBVA: $1.380

Banco Supervielle: $1.381

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.380

Banco Patagonia: $1.370

Banco Hipotecario: $1.370

Banco Santander: $1.375

Brubank: $1.372

Banco Credicoop: $1.375

Banco Macro: $1.379

Banco Piano: $1.365

dolar, precio del dolar El dólar tuvo una fuerte suba en su precio durante esta semana

Opciones para invertir dólares sin riesgos

Una de las herramientas de inversión más populares que ofrecen los bancos, y con mucho éxito, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

El plazo fijo en dólares se convirtió en una de las inversiones más populares después de la eliminación del cepo cambiario, ya que todos los bancos subieron la tasa de rendimiento y algunos la multiplicaron hasta por cinco.

Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos también ofrecen cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. No obstante, la tasa de rendimiento es menor.