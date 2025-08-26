El Banco Nación confirmó el precio del dólar este miércoles 27 de agosto cuando abran las operaciones cambiarias

En tanto, el resto de las entidades bancarias venderán el dólar al siguiente precio en el tercer día de la semana:

Banco Nación: $1.370

Banco Galicia: $1.380

Banco ICBC: $1.377

Banco BBVA: $1.380

Banco Supervielle: $1.381

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.380

Banco Patagonia: $1.370

Banco Hipotecario: $1.370

Banco Santander: $1.375

Brubank: $1.372

Banco Credicoop: $1.375

Banco Macro: $1.379

Banco Piano: $1.365

A cuándo se venderá el dólar blue este miércoles 27 de agosto

En tanto, las cuevas virtuales también ya fijaron su precio para el valor del dólar blue. Este, durante casi toda la semana, mantuvo su precio por encima del oficial, pero sobre el final de la semana cambió su tendencia y este miércoles 27 de agosto se venderá a un precio de $1.360.

dolares (14)

Qué hacer con los dólares en el banco

Entre las inversiones más populares en todos los bancos es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Junto con el plazo fijo en dólares, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.