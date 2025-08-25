Con incertidumbre en los mercados, el dólar oficial subió $35 y superó al blue

En medio de la agitación política del que es un termómetro, el dólar trepó $35 este lunes. Y al cerrar en $1.370 no sólo superó al dólar blue sino que volvió a acercarse a la banda de intervención del Banco Central.
El dólar oficial tocó su valor más alto desde principios de agosto para la venta, mientras que el tipo comprador cerró a $1.330 en la pizarra del Banco Nación.
Fue un lunes caliente, de subas generalizadas, durante el cual también treparon fuerte el dólar MEP y el mayorista, por hasta $40 respecto del viernes.
El dólar blue había arrancado el lunes arriba y terminó vendiéndose por $1.365. Un valor que quedó apenas rezagado, con una brecha de sólo $5, pero a la inversa de la semana anterior: es que el dólar oficial volvió a ser el más caro.
Para los expertos, es la reacción de los mercados a las denuncias de corrupción que sacuden al gobierno de Milei. Y repercuten en alguna incertidumbre acerca del resultado en las elecciones que pueda obtener el oficialismo.
Con un blue que en Mendoza estuvo cerca de los $1.370 para empardar al oficial, entre los bancos la cotización del dólar incluso se distanció bastante de la oficial del BNA.
Por caso, en algunos como Supervielle llegó a $1.380 y hasta superó los $1.400 en la pizarra del ICBC.
A su vez, pese a subir $41, el dólar mayorista, que es la referencia habitual para los mercados, alcanzó los $1.362 en promedio, según el portal Infodolar.
Casi igual valor tocó el dólar MEP, que fue entre los financieros el que más se encareció durante la jornada (2,4%). Sin embargo, resultó el más accesible junto al mayorista.
Asimismo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) aumentó 2,3% para promediar los $1.367.
Además, el dólar tarjeta también tuvo un repunte importante (2,4%) que lo posicionó a $1.785,51 incluído el recargo del 30%.