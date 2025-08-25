Con incertidumbre en los mercados, el dólar oficial subió $35 y superó al blue

El dólar blue había arrancado el lunes arriba y terminó vendiéndose por $1.365. Un valor que quedó apenas rezagado, con una brecha de sólo $5, pero a la inversa de la semana anterior: es que el dólar oficial volvió a ser el más caro.

Para los expertos, es la reacción de los mercados a las denuncias de corrupción que sacuden al gobierno de Milei. Y repercuten en alguna incertidumbre acerca del resultado en las elecciones que pueda obtener el oficialismo.

Cuál fue el dólar más barato este lunes 25 de agosto

Con un blue que en Mendoza estuvo cerca de los $1.370 para empardar al oficial, entre los bancos la cotización del dólar incluso se distanció bastante de la oficial del BNA.

Por caso, en algunos como Supervielle llegó a $1.380 y hasta superó los $1.400 en la pizarra del ICBC.

A su vez, pese a subir $41, el dólar mayorista, que es la referencia habitual para los mercados, alcanzó los $1.362 en promedio, según el portal Infodolar.

Casi igual valor tocó el dólar MEP, que fue entre los financieros el que más se encareció durante la jornada (2,4%). Sin embargo, resultó el más accesible junto al mayorista.

Asimismo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) aumentó 2,3% para promediar los $1.367.

Además, el dólar tarjeta también tuvo un repunte importante (2,4%) que lo posicionó a $1.785,51 incluído el recargo del 30%.