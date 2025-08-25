Fuertes subas del dólar Banco Nación, el dólar MEP y el Blue

El dólar blue, que arrancó la mañana del lunes con un marcado interés de los ahorristas muestra una suba de $5 y se ofrece a $1.340 para la compra y $1.365 para la venta en las cuevas de referencia. Más allá de la suba de los últimos días desde el inicio de agosto contabiliza una baja de $30, ya que cerró julio en $1.380 tras una fuerte disparada.

Los dólares financieros no se quedan atrás con las subas y muestran un alza promedio del 1,6%.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $1.768 en las pantallas del Banco Nación.

De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el informal es nula. El paralelo cotiza $120 por arriba del valor con el que abrió el año en $1.230.

dolares, bancos, cotizacion (3).jpg El clima electoral parece hacerse sentir con la fuerte suba del dólar oficial en los bancos, y también del dólar blue

El dólar y los mercados