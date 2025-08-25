Fuertes subas del dólar Banco Nación, el dólar MEP y el Blue

El dólar oficial en el Banco Nación muestra un alza de $35 este lunes y equipar al blue cuya suba es menor, igualando así la cotización de ambos.
El dólar oficial en el Banco Nación muestra un alza de $35 este lunes y equipar al blue cuya suba es menor, igualando así la cotización de ambos.
En el BCRA el dólar cotiza a $1.310 para la compra y $1.370 para la venta. La divisa cerró la semana anterior con un incremento acumulado de $25.
Al alza del dólar en los bancos privados se suma la baja en las acciones argentinas en Wall Street. El factor local, y en particular el político y electoral, genera un mayor grado de volatilidad sobre los activos argentinos, explican algunos especialistas.
El dólar blue, que arrancó la mañana del lunes con un marcado interés de los ahorristas muestra una suba de $5 y se ofrece a $1.340 para la compra y $1.365 para la venta en las cuevas de referencia. Más allá de la suba de los últimos días desde el inicio de agosto contabiliza una baja de $30, ya que cerró julio en $1.380 tras una fuerte disparada.
Los dólares financieros no se quedan atrás con las subas y muestran un alza promedio del 1,6%.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $1.768 en las pantallas del Banco Nación.
De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el informal es nula. El paralelo cotiza $120 por arriba del valor con el que abrió el año en $1.230.