Los bancos confirmaron el precio que tendrá el dólar el miércoles 25 de marzo después del feriado

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar en la mañana del miércoles 25 de marzo, tras el fin de semana largo y el feriado por el Día de la Memoria.
Con un dólar que se encuentra en los precios más bajos del año, el Banco Central se encargó de difundir los datos de cada banco y la cotización a la que se venderá la moneda norteamericana cuando inicien las actividades cambiarias.
En tanto, los arbolitos también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue y que se ubicará por encima del valor del oficial.
El precio del dólar este miércoles 25 de marzo en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este miércoles 25 de marzo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.
- Banco Nación: $1.410
- Banco Galicia: $1.415
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.418
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415
- Banco Patagonia: $1406
- Banco Hipotecario: $1.420
- Banco Santander: $1.415
- Brubank: $1.406
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.422
- Banco Piano: $1.415
- Banco de Comercio: $1.415
La cotización en el precio del dólar se dio a pesar de una compra récord por parte del Banco Central.
El precio del dólar blue este miércoles 25 de marzo
En tanto, las cuevas también confirmaron cuál será el precio del dólar blue cuando este miércoles 25 de marzo se reinicien las actividades en los mercados.
En ese sentido, desde las cuevas señalaron que el precio del dólar blue será de $1.425 en el comienzo de las operaciones de este miércoles.
Finalmente, en el caso de los otros dólares, el MEP se ubicará alrededor de los $1.417, mientras que el cripto estará presentando un valor de $1.477, aunque este último puede variar ya que funciona las 24 horas los 365 días del año.