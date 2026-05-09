Fiesta de la Ganadería: fuerte reclamo empresario por rutas, obras hídricas y alivio impositivo

En otro tramo de su discurso, advirtió sobre el deterioro de la infraestructura vial y aseguró que en muchos casos “no se puede sacar la hacienda” por el mal estado de los caminos. En ese sentido, propuso avanzar en alternativas como consorcios para garantizar la transitabilidad rural y reiteró el pedido histórico para concretar el tramo de la Ruta Nacional 188 entre General Alvear y Malargüe, al considerarlo estratégico para el desarrollo regional.

Herrada también destacó algunas obras impulsadas en el sur provincial como la reconstrucción de las rutas provinciales 171 y 153. Por otra parte, agradeció la próxima inauguración del gasoducto que beneficiará a miles de usuarios de la región. Además, valoró los avances en infraestructura que apuntan a fortalecer la producci

ón y mejorar la calidad de vida en el sur mendocino.

Agua, obras hídricas y un pedido de controles estrictos para la minería

Durante su discurso, Germán Herrada pidió que la lucha antigranizo vuelva a convertirse en una política de Estado sostenida por el Gobierno de Mendoza y defendió su efectividad para proteger la producción agrícola.

Además, planteó la necesidad de avanzar en obras hídricas para garantizar el agua de riego y mencionó alternativas como nuevas perforaciones, el trasvase del Río Grande al Atuel y el proyecto del Acueducto El Tigre-Bowen para mejorar el abastecimiento de agua potable.

Fiesta de la Ganadería Almuerzo Prensa Cámara de Comercio de Alvear

Sobre la minería, aclaró que la Cámara de Comercio no se opone a la actividad, aunque remarcó que el desarrollo minero debe realizarse con controles ambientales “estrictos” y con el cuidado del agua como condición “innegociable”. También reclamó que las regalías sean significativas, que se distribuyan con criterio federal y que se priorice la contratación de mano de obra local.

Licitación urgente de la línea de alta tensión San Rafael-General Alvear

El presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, advirtió, durante la Fiesta de la Ganadería, sobre la crítica situación energética que atraviesa el sur mendocino y exigió el llamado urgente a licitación para la línea de alta tensión San Rafael-General Alvear. Consideró que se trata de una obra clave para acompañar el crecimiento productivo y garantizar el desarrollo económico de la región.

Tras su discurso, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que este mismo sábado se publicaron los pliegos para la licitación de la obra.

Cornejo aseguró que el radicalismo vive su "década soñada"

En la previa del almuerzo de la Fiesta de la Ganadería, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, reunió al radicalismo.

“Es la década soñada del radicalismo”, expresó ante la militancia en General Alvear, repasando que por primera vez en la historia la Unión Cívica Radical (UCR) gobierna tres períodos consecutivos en Mendoza –junto a aliados-.

Durante el evento – la 25° edición de la tradicional paella radical- también asumieron las autoridades partidarias del Comité de Alvear.

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Estuvieron presentes el presidente de la UCR, Andrés Lombardi, el intendente alvearense Alejandro Molero, sus pares de comunas radicales, y la vicegobernadora Hebe Casado.

La fuerza del radicalismo en Mendoza

Cornejo destacó la consolidación del radicalismo mendocino en los últimos 10 años: “Es la década soñada del radicalismo”.

En el acto partidario, el gobernador también puso en valor el rol de la juventud radical y de los dirigentes formados en la gestión pública. “Es saludable para el radicalismo mendocino hablar de gestión, porque esos son los temas que le importan al ciudadano común”, señaló.

Cornejo pidió empatía ante la crisis

El gobernador de Mendoza pidió a los dirigentes y militantes del radicalismo mantener la empatía frente al complejo contexto económico y social que atraviesa el país. “No saquemos nunca de nuestra cabeza que la población de Mendoza y de la Argentina está haciendo mucho esfuerzo”, sostuvo, y agregó que “la primera empatía es saber reconocerlo”.

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Pese a reconocer la crisis económica, el mandatario aseguró que Mendoza logró sostener los servicios: “Sería un desastre no tener educación y salud a la altura de las circunstancias generando igualdad de oportunidades en este contexto de deterioro social”.

Y aseguró además que Mendoza está preparada para dar “un salto de calidad” a partir del desarrollo económico y productivo. En ese marco, mencionó el impulso al petróleo convencional y no convencional, la minería sustentable, la agroindustria, la vitivinicultura, las industrias del conocimiento y el turismo.

“Estamos sentando las bases con infraestructura, agua potable, rutas y energía para crecer en el futuro inmediato”, afirmó. Y agregó que Mendoza “tiene con qué crecer porque tiene su gente y porque tiene al radicalismo de Mendoza con el mejor equipo y sus aliados para gobernar por muchos años más”.

La Fiesta de la Ganadería en Alvear

La Fiesta Nacional de la Ganadería volvió a convertirse este año en una vidriera política para Mendoza. La actividad reunió al sector productivo, especialmente al vinculado con la ganadería en zonas áridas, pero también fue punto de encuentro para dirigentes provinciales y nacionales.

Este sábado se realizó el tradicional almuerzo oficial, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, ministros, intendentes y referentes empresariales. El sector ganadero llegó al evento con una agenda marcada por pedidos de financiamiento, mejoras en infraestructura rural y respaldo a proyectos vinculados al crecimiento de la actividad.

El Gobierno destacó, en tanto, que la ganadería atraviesa un “momento histórico” gracias a las inversiones realizadas en acueductos, electrificación rural y caminos vinculados al desarrollo productivo del sur mendocino.