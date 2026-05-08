Fiesta de la Ganadería: la celebración por la producción récord de animales no frenó los reclamos

Sin embargo, el clima de celebración no impidió que los productores realizaran sus reclamos urgentes frente a los funcionarios provinciales. El punto más sensible fue el estado de los caminos ganaderos, donde la dirigencia denunció que, pese a los fondos asignados por el gobernador Alfredo Cornejo en 2024 para la provisión de áridos, las mejoras en las rutas rurales siguen sin concretarse.

Ganadería fiesta Desde principios de los 2000, el ganado en las zonas áridas ha aumentado de 5.000 a 50.000 ejemplares. Organización Fiesta de la Ganadería

A esto se sumó el pedido formal para que el plan de destete precoz se transforme en ley, buscando que el apoyo estatal tenga previsibilidad técnica y deje de estar atado a los tiempos o intereses políticos de turno.

Destete precoz de los animales: el reclamo de una ley urgente

El pedido para convertir el plan de destete precoz de animales en ley se fundamenta en la necesidad de otorgar reglas claras a los inversores. Fernández insistió en que el éxito de pasar a los 50.000 animales terminados demuestra que, cuando el Estado sostiene una política, el privado responde con tecnología e innovación. Por este motivo, el sector considera indispensable que el presupuesto para 2026 tenga en cuenta un aumento de partidas para que estos números se fortalezcan. También piden incrementar la producción bajo riego, un paso indispensable para asegurar el forraje en una provincia donde el agua es un bien muy preciado y escaso.

En sintonía con este planteo de previsibilidad, se solicitó que las herramientas de financiamiento se adapten a la realidad del desierto mendocino. No se trata solo de disponibilidad de crédito, sino de plazos y tasas que entiendan los tiempos biológicos de los animales. El objetivo de los productores es optimizar los índices de preñez y parición, pero advierten que esto solo es posible si el acompañamiento del Ministerio de Producción es constante.

Caminos ganaderos y buena conectividad para estimular la producción

fiesta de la ganadería director de específica de ganadería Agustín Fernández, director de la Cámara Específica de Ganadería. Organización de la Fiesta de la Ganadería

La infraestructura vial fue un tema que generó tensión durante la jornada en General Alvear. Los productores recordaron que hace dos años se celebró la asignación de 800 millones de pesos para mejorar las rutas por donde sale la producción, pero denunciaron que el deterioro persiste y dificulta la logística diaria. Este reclamo se extendió también al área de Salud, donde se exigió movilidad adecuada para que la asistencia médica llegue a los puestos rurales, garantizando condiciones de vida dignas para quienes sostienen la actividad en el territorio.

Desde el Gobierno, el director de Ganadería, Roberto Ríos, intentó suavizar el reclamo enumerando los avances en materia de modernización. Destacó que Mendoza eliminó el cobro de la guía de traslado de animales interna y digitalizó el Documento Único de Traslado, lo que quita algo del peso burocrático que debe sobrellevar el productor. Asimismo, subrayó el impacto de la conectividad satelital con la entrega de más de 600 antenas de Starlink, una herramienta que cambió la realidad de muchos establecimientos, aunque admitió que existen trabas en la importación de nuevos equipos para continuar con la expansión del servicio.