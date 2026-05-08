El Gobierno adelantó que reorganizará el Instituto de Juegos y Casinos tras el incendio en San Martín

incendio interior casino de mendoza san martin Las pérdidas en la sala de juegos del casino de San Martín fueron totales.

Según datos oficiales, ese establecimiento representaba el 32% de la recaudación bruta del Instituto, por lo que la interrupción de la actividad generaría una pérdida estimada de $2.450 millones para las arcas provinciales.

A esto se suma el costo de mantener los adicionales salariales del personal afectado, lo que demandará unos $650 millones adicionales hasta fin de año.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, sostuvo además que la crisis del organismo responde también a un cambio en los hábitos de consumo, ya que las salas físicas pierden terreno frente al crecimiento de las apuestas online.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Victor Fayad El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Los ejes de la reorganización

El proyecto contempla distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente y prioriza mecanismos voluntarios antes de avanzar con desvinculaciones.

Entre las principales medidas figuran:

Retiros voluntarios: ofrecerán indemnizaciones de hasta el 120% de lo establecido por la ley vigente, con la restricción de no poder reingresar a la administración pública por un periodo determinado.

por un periodo determinado. Reubicaciones: el personal podrá ser transferido a otras áreas del Instituto o a diferentes organismos del sector público, garantizando que no haya pérdida en el nivel de ingresos brutos mediante adicionales compensatorios.

o a diferentes organismos del sector público, garantizando que no haya pérdida en el nivel de ingresos brutos mediante adicionales compensatorios. Supresión de áreas: la iniciativa habilita la eliminación de sectores e incluso la extinción de vínculos laborales con el pago de la indemnización correspondiente en los casos donde no se logre una reubicación o acuerdo.

El Instituto tiene 448 empleados que son de planta permanente, pero desconoce por el momento cuántos tomarán la opción del retiro voluntario hasta que el proyecto no se apruebe.

Desde el Ejecutivo argumentan que este ajuste es necesario para "sanear" la estructura y proteger los fondos que el IPJyC transfiere para fines sociales. La recaudación del juego es una fuente para el financiamiento de programas de salud, bibliotecas populares y rentas generales de la provincia, obligaciones previstas en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El incendio en el casino de San Martín

El incendio que destruyó la sala de juegos de San Martín ocurrió el miércoles 11 de marzo y obligó a evacuar a todas las personas que se encontraban en el lugar aunque no hubo víctimas fatales.

Embed - Incendio en el casino de San Martín

Debido a la magnitud del siniestro trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía de Mendoza, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia y Santa Rosa, además de Defensa Civil y personal policial, con apoyo hídrico del municipio.