Manuel Adorni rompió el silencio sobre su patrimonio y aseguró que la Justicia aclarará todo

Javier Milei y Manuel Adorni.jpg Manuel Adorni sostuvo que los ataques hacia él son para golpear al presidente Javier Milei.

En medio de este escenario, el jefe de Gabinete destacó el respaldo total que recibió del mandatario argentino. Milei, fiel a su estilo, desestimó las acusaciones y confirmó que Adorni presentará su declaración jurada de manera anticipada para despejar dudas sobre el origen de sus bienes.

El respaldo de Javier Milei y la respuesta a Patricia Bullrich

La situación patrimonial de Adorni también generó ruidos internos dentro del Gabinete. Días atrás, la líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, había reclamado públicamente que el funcionario presentara sus papeles "de manera urgente" para transparentar la gestión. El funcionario cuestionado minimizó el cruce y calificó a la ministra como una "fenómena" que solo se adelantó y "spoileó" lo que él iba a hacer.

Finalmente, el Manuel Adorni adelantó que, una vez que finalice el proceso judicial, planea actuar jurídicamente contra quienes considera que lo injuriaron o se metieron con su intimidad. "Una cosa es opinar y otra muy distinta es pasar la línea de la vida privada", sentenció el funcionario sobre el cierre de su descargo.