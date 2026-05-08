El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió por primera vez a la investigación judicial que pesa sobre su patrimonio y aseguró que mantendrá el silencio público hasta que el proceso avance. En una reciente entrevista, el funcionario nacional remarcó que cualquier declaración detallada en este momento podría ser interpretada como una "obstrucción a la Justicia".
Manuel Adorni rompió el silencio sobre su patrimonio y aseguró que la Justicia aclarará todo
Manuel Adorni, evitó dar detalles de la causa por presunto enriquecimiento ilícito para no obstruir la investigación, pero adelantó que luego hablará
"La Justicia va a aclarar todo y ahí sí voy a hablar", afirmó Adorni, quien se encuentra bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito. El vocero presidencial reconoció que atraviesa una situación compleja a nivel familiar, pero se mostró firme en su decisión de no dar explicaciones mediáticas mientras la causa siga abierta.
El funcionario también vinculó las denuncias en su contra con su estrecho vínculo político con Javier Milei. Según su visión, los cuestionamientos buscan desgastar la figura del Presidente a través de su entorno más cercano. Pese a las críticas de la oposición, Manuel Adorni descartó cualquier posibilidad de dar un paso al costado.
En medio de este escenario, el jefe de Gabinete destacó el respaldo total que recibió del mandatario argentino. Milei, fiel a su estilo, desestimó las acusaciones y confirmó que Adorni presentará su declaración jurada de manera anticipada para despejar dudas sobre el origen de sus bienes.
El respaldo de Javier Milei y la respuesta a Patricia Bullrich
La situación patrimonial de Adorni también generó ruidos internos dentro del Gabinete. Días atrás, la líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, había reclamado públicamente que el funcionario presentara sus papeles "de manera urgente" para transparentar la gestión. El funcionario cuestionado minimizó el cruce y calificó a la ministra como una "fenómena" que solo se adelantó y "spoileó" lo que él iba a hacer.
Finalmente, el Manuel Adorni adelantó que, una vez que finalice el proceso judicial, planea actuar jurídicamente contra quienes considera que lo injuriaron o se metieron con su intimidad. "Una cosa es opinar y otra muy distinta es pasar la línea de la vida privada", sentenció el funcionario sobre el cierre de su descargo.