Asesinato a sangre fría: una mujer dio su vida al intentar salvar a su hijita de un abuso

Asesinato en Buenos Aires: cómo fue la tragedia

El desgarrador asesinato ocurrió durante la oscura y lluviosa madrugada de este jueves, en una modesta vivienda ubicada en la calle Velázquez al 4100. Allí descansaban Yolanda Raquel Cáceres, cariñosamente conocida por sus allegados como "Yoli", y su hijita. La tranquilidad de la noche se hizo añicos cuando el principal sospechoso de este macabro crimen, identificado por la Policía bonaerense como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años de edad, decidió irrumpir en la casa violentando una ventana.

De acuerdo al crudo relato que pudo aportar la propia niña víctima del ataque de abuso sexual -cuyo testimonio inicial resulta la pieza fundamental en esta investigación que estremece al país entero-, ella se encontraba durmiendo cuando de repente sintió que un sujeto comenzó a manosearla en su cama. Con el espanto a flor de piel, la pequeña logró reconocer a su agresor en la penumbra de la habitación: no se trataba de un extraño cualquiera, sino de un vecino y allegado a su madre.

Ante los ruidos, Yolanda Cáceres advirtió la pesadilla inenarrable que estaba sufriendo su hija e intervino sin dudarlo un solo segundo. Puso su propio cuerpo como escudo para proteger a la menor. Sin embargo, el atacante, lejos de huir al verse descubierto, reaccionó con una fiereza indescriptible. Se abalanzó sobre la madre y la atacó salvajemente. Las autoridades confirmaron que Yoli recibió al menos dos estocadas mortales, presentando un profundo corte en la zona del cuello y severas heridas en su cabeza, cayendo desplomada y sin vida en el piso de su propio hogar.

Mientras la madre sacrificaba su vida enfrentando al agresor, la pequeña niña, en absoluto estado de shock y bajo la intensa lluvia, logró salir corriendo a la calle para pedir auxilio a los gritos. Fueron los propios vecinos de la cuadra quienes, alarmados por los desgarradores pedidos de ayuda de la menor, llamaron de inmediato a la línea de emergencias 911. Lamentablemente, cuando el personal médico y los efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas llegaron al lugar, la heroica madre ya había fallecido a causa de la inmensa pérdida de sangre.

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Asesinato en Buenos Aires: quién es el autor del asesinato

El presunto auto del asesinato y abusador, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla de 26 años, que según los registros oficiales se desempeña como empleado en el rubro de la construcción y tiene su domicilio real a escasas cinco cuadras de la escena del crimen, logró escapar amparado por la noche. El sujeto continúa siendo intensamente buscado por la policía y se encuentra en calidad de prófugo de la Justicia.

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La investigación del asesinato

La compleja causa judicial ha quedado en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, un ala especializada en casos de violencia familiar y de género, bajo las directivas estrictas de la fiscal de turno Lorena Carpovich.

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Mientras las fuerzas del Grupo Táctico Operativo de Buenos Aires peinan la zona y analizan cámaras de seguridad, la comunidad vecinal, envuelta en rabia y dolor, ha dejado flores en la puerta de la casa vulnerada y exige una sola cosa: que el monstruo pague tras las rejas. "Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija", rezan los carteles en un barrio que jamás olvidará esta madrugada de terror.