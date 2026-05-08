Video: capturaron a un hombre que se había escapado del Hospital Central y tenía asuntos pendientes con la Justicia

Según indicaron fuentes policiales, operadores del sistema de cámaras de seguridad registraron el momento de la aprehensión a través de dispositivos ubicados en la zona.

Por disposición del fiscal de Capital, Sergio Mortarotti, el detenido fue trasladado a Base Estrada, donde quedó a disposición de la Justicia.

El momento de la captura en Guaymallén

Embed - El sujeto que se fugó del Hospital Central fue recapturado en menos de 24 horas