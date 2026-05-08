Un hombre de 35 años que tenía pedido de captura vigente y que se había fugado este jueves del Hospital Central, fue detenido durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos policiales en Guaymallén. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, comunicó la noticia en sus redes.
Video: capturaron a un hombre que se había escapado del Hospital Central y tenía asuntos pendientes con la Justicia
El sujeto evadido tenía pedido de captura. Fue hallado durante un patrullaje de la Policía en Guaymallén y quedó a disposición de la Justicia
El procedimiento ocurrió alrededor de las 20.54 en la intersección de Capilla de Nieves y Allayme, cuando personal de la Comisaría 31° identificó a Jonathan Rodrigo F. en la vía pública.
Al consultar sus datos en el sistema policial, los efectivos constataron que sobre el sujeto pesaba un pedido de captura emitido el 7 de mayo de 2026 por la Oficina Fiscal Capital.
Según indicaron fuentes policiales, operadores del sistema de cámaras de seguridad registraron el momento de la aprehensión a través de dispositivos ubicados en la zona.
Por disposición del fiscal de Capital, Sergio Mortarotti, el detenido fue trasladado a Base Estrada, donde quedó a disposición de la Justicia.