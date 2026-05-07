Luis Brandoni: una de sus nietas publicó el lado oscuro del actor

Brandoni era padre de tres hijas, una de ellas había sido fruto de un amor adolescente. Su existencia jamás fue negada por el actor aunque tal vez por distancia o por decisión propia de las partes, no tuvo el protagonismo que sí tuvieron Micaela y Florencia, las hijas que tuvo con Marta Bianchi.

Cuando se empezó a hablar de la herencia del actor, se destacó que las tres estaban en comunicación para poder avanzar, dejando en claro que entre ellas había cierta armonía.

Quizás por ello llamó la atención que Patu Leonardi, hija de Adriana, despidiera a su abuelo con una carta dura en la que refleja la distancia que hubo en su relación.

Luis Brandoni: el crudo testimonio de una de sus nietas, "Lo que no fue"

"El domingo a la hora de la siesta me llamó mi papá. Al parecer te estabas yendo. Mi hijo con sus sabios nueve años dijo: "Muy buen actor y tan conocido pero poco conocido en nuestra familia, ma".El lunes me despertó la noticia. Ya era un hecho, y me embistió una extraña tristeza que no supe dónde poner", escribió en un texto que tituló como "lo que no fue".

brandoni3 Luis Brandoni. Tras su muerte, una de sus nietas, Patu Leonardi, hizo un polémico posteo sobre el reconocido actor.

"¿Porqué estoy triste? ¿Qué es lo que estoy duelando si nunca te tuve?. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieses visto? Ironía del destino tener semejante referente tan cerca y tan lejano", disparó.

"Yo pensaba en mi mamá, quería estar con ella. Mi mamá, tú hija, tú primogénita. La que llegó pronto, cuando aún eras muy joven. Mi abuela también lo era, y con sus diecisiete años fue la más valiente", repasó.

El cierre fue sin duda lo más duro de todo este descargo, allí da a entender que las actitudes que él conoció en ese abuelo, distan mucho de las que todos le adjudicaron al despedirlo: "Tengo una necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia, de quienes quedaron por fuera del relato. La gente habla, escribe sobre vos. El gran héroe nacional se nos fue. Persona maravillosa, ser humano intachable. Y que puedo decirte. Me cuesta encontrarte en aquellos lugares".

Fuente: pronto.com.ar