El sábado 9 de mayo a las 22, la música de Luis Alberto Spinetta resonará en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria) gracias a la interpretación de la banda mendocina Ella También, que presentará su espectáculo “Spinetta”. La entrada tiene un precio de $10.000 y se puede conseguir en EntradaWeb.
Ella también celebra a Spinetta en Willys Bar
La banda mendocina que tributa a Luis Alberto Spinetta se presenta en Chacras de Coria
“Tenemos un set musical bastante amplio porque recorremos su trayectoria desde Almendra, pasando por Pescado Rabioso, Jade, toda la carrera solista”, explica Javier Calvin, voz y guitarra acústica de la agrupación.
EL sábado se podrán disfrutar clásicos como “Ana no duerme”, “No te alejes tanto de mí”, “Capitán Beto”, “Toda la vida tiene música”, “Camafeo”, “Post Crucifixión” y “Luna de Abril”, entre otras del querido “Flaco”.
Sobre Ella También
Ella También nació en Mendoza en 2020 con el propósito de recorrer con sensibilidad y respeto la vasta obra de Spinetta, tanto en su etapa solista como en sus emblemáticas “Bandas Eternas”: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y Los Socios del Desierto.
La agrupación está integrada por:
- Javier Calvin – voz y guitarra acústica
- Adrián Muñoz Viluron – teclados
- Juan Ignacio Groba – guitarra
- Mora Wessels – bajo
- Eduardo “Tuti” Vega – batería
La banda homenaje al querido Flaco ha tenido presentaciones en escenarios como el Teatro Imperial de Maipú, Teatro Mendoza, Espacio Cultural Julio Le Parc y la Nave UNCuyo, consolidando su lugar en el circuito cultural mendocino.
Entre sus actuaciones recientes sobresale el concierto en el Teatro Independencia junto a Leo Sujatovich con el espectáculo “Spinetta en el Aire”, además de presentaciones en el Espacio Arizu y en el ciclo Una noche bajo las estrellas en el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria en San Juan, reafirmando su vigencia y proyección artística.