Ella también celebra a Spinetta en Willys Bar

Ella Tambièn banda-tributo-a-Luis Alberto Spinetta.jpg

EL sábado se podrán disfrutar clásicos como “Ana no duerme”, “No te alejes tanto de mí”, “Capitán Beto”, “Toda la vida tiene música”, “Camafeo”, “Post Crucifixión” y “Luna de Abril”, entre otras del querido “Flaco”.

Sobre Ella También

Ella También nació en Mendoza en 2020 con el propósito de recorrer con sensibilidad y respeto la vasta obra de Spinetta, tanto en su etapa solista como en sus emblemáticas “Bandas Eternas”: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y Los Socios del Desierto.

La agrupación está integrada por:

Javier Calvin – voz y guitarra acústica

Adrián Muñoz Viluron – teclados

Juan Ignacio Groba – guitarra

Mora Wessels – bajo

Eduardo “Tuti” Vega – batería

La banda homenaje al querido Flaco ha tenido presentaciones en escenarios como el Teatro Imperial de Maipú, Teatro Mendoza, Espacio Cultural Julio Le Parc y la Nave UNCuyo, consolidando su lugar en el circuito cultural mendocino.

Embed - EllaTambienBanda on Instagram: "Spinetta en el aire Maribel se durmió ,con @leosujatovich." View this post on Instagram

Entre sus actuaciones recientes sobresale el concierto en el Teatro Independencia junto a Leo Sujatovich con el espectáculo “Spinetta en el Aire”, además de presentaciones en el Espacio Arizu y en el ciclo Una noche bajo las estrellas en el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria en San Juan, reafirmando su vigencia y proyección artística.