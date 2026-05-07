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Sánbado 9 de mayo

Ella también celebra a Spinetta en Willys Bar

La banda mendocina que tributa a Luis Alberto Spinetta se presenta en Chacras de Coria

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Ella También, este sábado en Willys Bar.

Ella También, este sábado en Willys Bar.

El sábado 9 de mayo a las 22, la música de Luis Alberto Spinetta resonará en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria) gracias a la interpretación de la banda mendocina Ella También, que presentará su espectáculo “Spinetta”. La entrada tiene un precio de $10.000 y se puede conseguir en EntradaWeb.

“Tenemos un set musical bastante amplio porque recorremos su trayectoria desde Almendra, pasando por Pescado Rabioso, Jade, toda la carrera solista”, explica Javier Calvin, voz y guitarra acústica de la agrupación.

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EL sábado se podrán disfrutar clásicos como “Ana no duerme”, “No te alejes tanto de mí”, “Capitán Beto”, “Toda la vida tiene música”, “Camafeo”, “Post Crucifixión” y “Luna de Abril”, entre otras del querido “Flaco”.

Sobre Ella También

Ella También nació en Mendoza en 2020 con el propósito de recorrer con sensibilidad y respeto la vasta obra de Spinetta, tanto en su etapa solista como en sus emblemáticas “Bandas Eternas”: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y Los Socios del Desierto.

La agrupación está integrada por:

  • Javier Calvin – voz y guitarra acústica
  • Adrián Muñoz Viluron – teclados
  • Juan Ignacio Groba – guitarra
  • Mora Wessels – bajo
  • Eduardo “Tuti” Vega – batería

La banda homenaje al querido Flaco ha tenido presentaciones en escenarios como el Teatro Imperial de Maipú, Teatro Mendoza, Espacio Cultural Julio Le Parc y la Nave UNCuyo, consolidando su lugar en el circuito cultural mendocino.

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Entre sus actuaciones recientes sobresale el concierto en el Teatro Independencia junto a Leo Sujatovich con el espectáculo “Spinetta en el Aire”, además de presentaciones en el Espacio Arizu y en el ciclo Una noche bajo las estrellas en el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria en San Juan, reafirmando su vigencia y proyección artística.

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