Karina y Cornejo en San Juan: acuerdos políticos, reuniones privadas y una cena de la minería

Expo San Juan Mineria orrego casado Orrego encabezó la apertura de operaciones de la Bolsa de Comercio que se hizo simbólicamente en el Día de la Minería en San Juan.

De la ceremonia participaron autoridades, empresarios, ejecutivos del sector minero y representantes del mercado de capitales canadiense.

Las reuniones de Alfredo Cornejo en San Juan

Más allá de la celebración del Día de la Minería y las reuniones pactadas en torno a ello, Cornejo aprovechó la visita a San Juan para firmar un convenio con Marcelo Orrego que permita avanzar con el llamado a licitación para la ejecución de la primera Zona de Control Unificado de Cuyo.

Se trata de un dispositivo interprovincial de seguridad enfocado en combinar policía conjunta, tecnología y control fitosanitario en los límites de Mendoza y San Juan. Operará con reconocimiento facial, lectores de patentes y videovigilancia conjunta.

Este sistema es parte de la cooperación regional para la coordinación de fuerzas de seguridad que incluye un acuerdo similar con San Luis, para operar en Desaguadero.

Tras la firma de este convenio, será el turno del evento político más importante de la jornada: un encuentro privado en el Velódromo Chancay en el que se lanzará la Mesa Federal Minera y se discutirán nuevas reglas para la minería, el rol de los proveedores y obras clave de infraestructura y conectividad que necesita el sector.

En la reunión, Cornejo compartirá con Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, gobernadores de provincias mineras como Orrego de San Juan, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta y Carlos Sadir de Jujuy; y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), de provincias industriales.

Por la tarde, el gobernador de Mendoza tiene previsto asistir a al acto del Día de la Minería en la Expo San Juan Minera; y, hacia la noche, a la cena organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

Karina Milei en San Juan

Ante la ausencia del presidente Javier Milei –que se encuentra en Estados Unidos-, la secretaria de Presidencia es la máxima figura nacional en la Expo San Juan Minera.

karina milei mineria san juan Karina Milei visitó junto a Diego Santilli y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, una calera en el Día de la Minería.

Su agenda, además de los encuentros con gobernadores y referentes estratégicos de la minería, incluyó una visita a la localidad de Los Berros, en Sarmiento, para recorrer Calera San Juan, una empresa con fuerte inserción en la actividad minera local.