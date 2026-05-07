La secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya se encuentran en San Juan, donde participarán de la Expo Minera 2026 y mantendrán reuniones privadas con otros mandatarios provinciales, funcionarios nacionales y actores estratégicos de la industria.
Karina y Cornejo en San Juan: acuerdos políticos, reuniones privadas y una cena de la minería
Karina Milei y Alfredo Cornejo participan de la Expo San Juan Minera. El gobernador de Mendoza avanza en acuerdos con Orrego y otros gobernadores
Tras un primer día de feria marcado por el viento Zonda, las actividades políticamente más fuertes se concentraron en este jueves.
La jornada arrancó con el Ring the Bell: TSX Market Opening Ceremony. Como ya hizo Cornejo hace un par de años, el anfitrión Marcelo Orrego tocó la campana en la apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), uno de los principales mercados de financiamiento minero del mundo.
De la ceremonia participaron autoridades, empresarios, ejecutivos del sector minero y representantes del mercado de capitales canadiense.
Las reuniones de Alfredo Cornejo en San Juan
Más allá de la celebración del Día de la Minería y las reuniones pactadas en torno a ello, Cornejo aprovechó la visita a San Juan para firmar un convenio con Marcelo Orrego que permita avanzar con el llamado a licitación para la ejecución de la primera Zona de Control Unificado de Cuyo.
Se trata de un dispositivo interprovincial de seguridad enfocado en combinar policía conjunta, tecnología y control fitosanitario en los límites de Mendoza y San Juan. Operará con reconocimiento facial, lectores de patentes y videovigilancia conjunta.
Este sistema es parte de la cooperación regional para la coordinación de fuerzas de seguridad que incluye un acuerdo similar con San Luis, para operar en Desaguadero.
Tras la firma de este convenio, será el turno del evento político más importante de la jornada: un encuentro privado en el Velódromo Chancay en el que se lanzará la Mesa Federal Minera y se discutirán nuevas reglas para la minería, el rol de los proveedores y obras clave de infraestructura y conectividad que necesita el sector.
En la reunión, Cornejo compartirá con Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, gobernadores de provincias mineras como Orrego de San Juan, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta y Carlos Sadir de Jujuy; y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), de provincias industriales.
Por la tarde, el gobernador de Mendoza tiene previsto asistir a al acto del Día de la Minería en la Expo San Juan Minera; y, hacia la noche, a la cena organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
Karina Milei en San Juan
Ante la ausencia del presidente Javier Milei –que se encuentra en Estados Unidos-, la secretaria de Presidencia es la máxima figura nacional en la Expo San Juan Minera.
Su agenda, además de los encuentros con gobernadores y referentes estratégicos de la minería, incluyó una visita a la localidad de Los Berros, en Sarmiento, para recorrer Calera San Juan, una empresa con fuerte inserción en la actividad minera local.