Alfredo Cornejo, entre los 8 gobernadores peor valorados en una encuesta nacional

La respuesta de los mendocinos refleja que la imagen positiva de Alfredo Cornejo cayó al 48,5% y apenas supera por 0,3 puntos la imagen negativa del mandatario, que ya es de 48,2%. Esa valoración provocó que el gobernador caiga en ese ranking de sus pares para ocupar por primera vez el puesto 17, e ingresar, por tanto, en el grupo de los 8 peores punteados.

ranking de imagen positiva gobernadores La posición de Alfredo Cornejo en el ranking de gobernadores.

El podio, en el que alguna vez estuvo el mendocino, esta vez está ocupado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, cuya imagen positiva es de 56,1%; seguido por el puntano Claudio Poggi, que ostenta un 55,7% de valoración positiva. La terna se completa con el tucumano Osvaldo Jaldo, que obtuvo un 55,1% de imagen positiva.

Esa encuesta muestra en el grupo de los 8 mejores posicionados al misionero Hugo Passalacqua (55,6%), al salteño Gustavo Sáenz (54,3%), al sanjuanino Marcelo Orrego (54%), al gobernador cordobés Martin Llaryora (53,5%) y al chubutense Ignacio Nacho Torres (52,7%).

Luego aparecen los 8 gobernadores del medio de la tabla, y detrás de ellos aparece Alfredo Cornejo.

Matías Stevanato trepó a la cima de los intendentes del país

La encuesta de CB también mide la valoración sobre los intendentes del país, y en ese sondeo Matías Stevanato (Maipú) logró una repuntada y volvió a ubicarse en la cima del ranking luego de un mes.

El maipucino -que parece posicionarse para competir por la gobernación- ya había encabezado este ranking durante febrero y marzo de este año. Y ahora recuperó el primer lugar luego de incrementar casi 2,5 puntos su imagen positiva, que pasó del 57,5% al 59,6%.

Encuesta CB Matías Stevanato

En contrapartida, Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza) registró una caída en su imagen positiva, que llega a 57,4% que lo hizo retroceder dos posiciones y cayó al sexto lugar.