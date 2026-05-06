La Policía detuvo a un médico que estaba de guardia porque se habría negado a atender a un detenido

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Confuso hecho en el Microhospital de Puente de Hierro: se llevaron detenido a un profesional de la salud. Testigos afirman que la policía lo agredió. El inicio del conflicto habría sido por diferencias de criterios para atender a un preso. Los efectivos llegaron… pic.twitter.com/lt4TpoQesg — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) May 6, 2026

La situación del médico tras el altercado

Ante la negativa, la discusión pasó a mayores y los uniformados decidieron detener al médico, quien se resistió al accionar policial. Esa secuencia quedó filmada por testigos y personal de seguridad privada ya que ocurrió en pleno playón de estacionamiento del microhospital ubicado en Guaymallén.

En el video que se viralizó en las últimas horas se puede escuchar al médico cuestionar a los policías que se lo lleven detenido ya que era justamente quien estaba de guardia atendiendo al resto de los pacientes en ese centro asistencial. En paralelo, los uniformados le recriminan que golpeó a uno de ellos en el altercado.

La información sostiene que los 2 policías terminaron con lesiones menores debido al forcejeo. En tanto que el médico horas después fue liberado aunque se inició un proceso en la Justicia Contravencional en su contra por resistencia a la autoridad.