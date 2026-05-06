Un escandaloso episodio entre un médico y efectivos de la Policía ocurrió en la tarde del martes en un centro asistencial ubicado en Guaymallén. Una diferencia de criterio entre ambas partes derivó en una forzada detención del profesional de la Salud que estaba de guardia en el lugar.
La Policía detuvo a un médico que estaba de guardia porque se habría negado a atender a un detenido
El altercado del médico con la policía quedó filmado por testigos y derivó en una causa en la Justicia Contravencional
Según la información que suministraron fuentes policiales, minutos antes de las 15 un móvil llegó hasta el Microhospital de Puente de Hierro. Los uniformados llevaban 3 aprehendidos a bordo del patrullero, pero uno de ellos presentaba una lesión de consideración por lo que debían constatar la herida antes de ingresarlo a una dependencia policial, tal como indicar el protocolo.
En ese efector público fueron atendidos por un médico de guardia, de 44 años, con quien protagonizaron una discusión. Según la primera información, el galeno se negó a asistir al detenido lesionado porque había otras urgencias y les indicó que lo debían trasladar al Hospital Central.
La situación del médico tras el altercado
Ante la negativa, la discusión pasó a mayores y los uniformados decidieron detener al médico, quien se resistió al accionar policial. Esa secuencia quedó filmada por testigos y personal de seguridad privada ya que ocurrió en pleno playón de estacionamiento del microhospital ubicado en Guaymallén.
En el video que se viralizó en las últimas horas se puede escuchar al médico cuestionar a los policías que se lo lleven detenido ya que era justamente quien estaba de guardia atendiendo al resto de los pacientes en ese centro asistencial. En paralelo, los uniformados le recriminan que golpeó a uno de ellos en el altercado.
La información sostiene que los 2 policías terminaron con lesiones menores debido al forcejeo. En tanto que el médico horas después fue liberado aunque se inició un proceso en la Justicia Contravencional en su contra por resistencia a la autoridad.