La Policía detuvo a un conductor borracho que cuadruplicó el límite de alcohol permitido

Control vial alcoholimetro.jpg La Policía Vial le realizó el test de alcoholemia al conductor que manejaba en evidente estado de ebriedad (imagen ilustrativa). Foto: Archivo

Operativo en Guaymallén

Efectivos de esa dependencia procedieron a detener la marcha de un Renault Sandero gris luego de que el conductor presentara evidentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Ante la situación, se solicitó la presencia del personal de la Policía Vial, quienes realizaron el test de alcoholemia de manera reglamentaria. El resultado no dejó margen para la duda: el dispositivo arrojó 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que más que cuadruplica el límite de 0,5 g/l que establece la normativa vigente en Mendoza para conductores particulares, y que supera ampliamente incluso el umbral de lo que se considera ebriedad plena.

El conductor, mayor de edad, fue aprehendido en el lugar en el marco de la Ley 9.099, que regula las infracciones de tránsito en la provincia y prevé sanciones específicas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol. El vehículo también fue retenido conforme a los procedimientos establecidos.

Las consecuencias legales por la alcoholemia positiva

Este tipo de casos pone en evidencia el riesgo que representa conducir en estado de ebriedad, no solo para el infractor sino para el resto de los usuarios de la vía pública. Un conductor con más de 2 gramos de alcohol en sangre tiene sus reflejos, su visión y su capacidad de reacción gravemente comprometidos, lo que multiplica de manera exponencial las probabilidades de provocar un accidente con consecuencias fatales.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza se insiste en que los controles viales continuarán durante los fines de semana, feriados y fechas especiales, justamente porque son los momentos en los que se registra un mayor índice de conductores alcoholizados en las rutas y calles de la provincia.

El expediente quedó a disposición de la autoridad competente para determinar las sanciones al conductor borracho que correspondan según la normativa vigente. Por la cantidad de alcohol en sangre la multa podría superar los $5 millones además de la inhabilitación para conducir por un período de hasta un año.