Un hombre resultó herido tras un fuerte accidente con un conductor borracho en Godoy Cruz

Alrededor de las 6.30 de este miércoles se produjo un violento accidente en la intersección del carril Rodríguez Peña e Independencia, en Godoy Cruz. El siniestro vial involucró a una camioneta Jeep Renegade y un automóvil Renault 19, dejando como saldo a una persona con lesiones. El conductor de la camioneta arrojó un dosaje de alcoholemia tres veces superior a lo permitido.
De acuerdo con el reporte policial, el Renault 19 circulaba por Rodríguez Peña en sentido oeste–este cuando, por causas que se investigan, habría chocado con la camioneta que se desplazaba por calle Independencia hacia el sur.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor del automóvil, un hombre de 32 años, a quien se le diagnosticaron politraumatismos varios.
Otro accidente con borracho al volante
La situación se agravó al realizar los controles de rigor. Personal de Tránsito Municipal realizó el dosaje de alcoholemia a ambos implicados, arrojando que el conductor de la camioneta, de 34 años, circulaba borracho con 1,71 g/l de alcohol en sangre. Por su parte, el conductor lesionado arrojó un resultado de 0,00 g/l.
Bajo la normativa vigente, el máximo de alcohol permitido para los conductores en Mendoza es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir que uno de los conductores estaba excedido y triplicaba el límite legal al momento del accidente en Godoy Cruz.
Las actuaciones del caso quedaron a cargo del juzgado contravencional de esa jurisdicción.