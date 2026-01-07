Un hombre resultó herido tras un fuerte accidente con un conductor borracho en Godoy Cruz

Accidente vial entre una camioneta Jeep Renegade y un auto Renault 9 - El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia Así quedó la camioneta Jeep Renegade conducida por un hombre que superó tres veces el límite de alcohol permitido para manejar.

Otro accidente con borracho al volante

La situación se agravó al realizar los controles de rigor. Personal de Tránsito Municipal realizó el dosaje de alcoholemia a ambos implicados, arrojando que el conductor de la camioneta, de 34 años, circulaba borracho con 1,71 g/l de alcohol en sangre. Por su parte, el conductor lesionado arrojó un resultado de 0,00 g/l.

Bajo la normativa vigente, el máximo de alcohol permitido para los conductores en Mendoza es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir que uno de los conductores estaba excedido y triplicaba el límite legal al momento del accidente en Godoy Cruz.

Accidente vial entre una camioneta Jeep Renegade y un auto Renault 9 - El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia El conductor del auto Renault 19 sufrió politraumatismos en el accidente vial.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo del juzgado contravencional de esa jurisdicción.