No era su momento: le cayó un vidrio en la cabeza desde un balcón y está vivo de milagro

Según testimonios de allegados, sufrió heridas cortantes graves y tiene al menos tres tendones cortados en uno de sus brazos, por lo que requerirá una intervención quirúrgica y rehabilitación.

El momento exacto del accidente fue captado por una cámara de seguridad de la zona, y el video se ha vuelto viral debido a lo impactante de las imágenes.

Tremenda Imágen!! Esto pasó en Colegiales, Ciudad de la Paz al 300... Estaba tomando un café, cuando se desprendió un Blindex del balcón de un 4to piso. X suerte el Sr se recupera. pic.twitter.com/8bRCCSzEN4 — Javier Mozo (@mozojavier) January 8, 2026

Se está investigando si el desprendimiento se debió a una falla en la construcción del edificio, a una falta de mantenimiento o a las condiciones climáticas (viento). Los primeros detalles de las pericias indican que el departamento del cual cayó el vidrio se encontraba deshabitado al momento del hecho.

El video de las cámaras de seguridad del local "Candela" es la prueba principal que la justicia está utilizando para cronometrar el evento y verificar si hubo algún otro factor externo (como un intento de apertura de ventana o un golpe previo) que desencadenara la caída.

Situación judicial y responsabilidades del accidente

Sobre la situación legal y las inspecciones tras el accidente en la calle Ciudad de la Paz al 300, esto es lo más reciente que se ha informado: