No era su momento: le cayó un vidrio en la cabeza desde un balcón y está vivo de milagro

Un hombre de 50 años sufrió un impactante accidente mientras se encontraba sentado desayunando en la vereda de una cafetería y panadería del barrio porteño de Colegiales cuando un panel de vidrio (blindex), de aproximadamente 1x1 metro, se desprendió del balcón de un cuarto piso y lo golpeó en la cabeza y parte del cuerpo.
El incidente ocurrió este miércoles y la víctima, identificada como Pablo, se encuentra fuera de peligro, aunque con heridas de consideración. El vidrio cayó desde varios metros de altura e impactó de lleno en su cabeza y hombro, el golpe fue tan violento que quedó inconsciente en el lugar por unos momentos.
Impactante video: a un hombre le cayó una placa de vidrio en la cabeza desde un cuarto piso
Tras el brutal accidente, Pablo, que se encontraba sentado en la puerta del local "Candela", fue rápidamente asistido por el personal del SAME y luego trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento especializado. Recibió un fuerte traumatismo de cráneo y cortes profundos por los que le aplicaron cerca de 20 puntos de sutura.
Según testimonios de allegados, sufrió heridas cortantes graves y tiene al menos tres tendones cortados en uno de sus brazos, por lo que requerirá una intervención quirúrgica y rehabilitación.
El momento exacto del accidente fue captado por una cámara de seguridad de la zona, y el video se ha vuelto viral debido a lo impactante de las imágenes.
Se está investigando si el desprendimiento se debió a una falla en la construcción del edificio, a una falta de mantenimiento o a las condiciones climáticas (viento). Los primeros detalles de las pericias indican que el departamento del cual cayó el vidrio se encontraba deshabitado al momento del hecho.
El video de las cámaras de seguridad del local "Candela" es la prueba principal que la justicia está utilizando para cronometrar el evento y verificar si hubo algún otro factor externo (como un intento de apertura de ventana o un golpe previo) que desencadenara la caída.
Situación judicial y responsabilidades del accidente
Sobre la situación legal y las inspecciones tras el accidente en la calle Ciudad de la Paz al 300, esto es lo más reciente que se ha informado:
- Intervención de la Justicia: la Unidad de Flagrancia Norte, bajo la dirección de la Dra. Amanda Berstein, ha tomado el caso. Se inició una investigación de oficio para determinar las causas del desprendimiento
- Carátula: por el momento, la causa se maneja bajo la figura de "Lesiones", aunque esto podría evolucionar según se determine la negligencia
- Propietarios: se identificó que el departamento del cuarto piso pertenece a una persona que reside en la provincia de Córdoba. Al estar deshabitado, fue el encargado del edificio quien facilitó el acceso a las autoridades para las primeras pericias