Anuncian un corte de agua por tiempo indefinido: en qué zona y a qué hora

Los trabajos, correspondientes a la obra de recambio de cañerías para la mejora del suministro en ese sector de la localidad, podrían ocasionar baja presión y/ó falta de agua a partir de las 8:00 en el sector comprendido por calles Almafuerte a Gaggino; y de Castelli a Corrientes.

A partir de lo expuesto, se recomienda a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles.

Recomendaciones ante el corte de agua

agua (2) Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.