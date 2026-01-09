Inicio Sociedad Corte de agua
Anuncian un corte de agua por tiempo indefinido: en qué zona y a qué hora

ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona por varias horas

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy viernes 9 de enero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

Hay trabajos programados en la red de agua de Ensenada.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará tareas de empalme de cañerías sobre Gaggino en su intersección con las calles Holanda y Castelli, en Ensenada.

Los trabajos, correspondientes a la obra de recambio de cañerías para la mejora del suministro en ese sector de la localidad, podrían ocasionar baja presión y/ó falta de agua a partir de las 8:00 en el sector comprendido por calles Almafuerte a Gaggino; y de Castelli a Corrientes.

A partir de lo expuesto, se recomienda a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles.

Recomendaciones ante el corte de agua

Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

