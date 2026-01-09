Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy viernes 9 de enero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Anuncian un corte de agua por tiempo indefinido: en qué zona y a qué hora
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará tareas de empalme de cañerías sobre Gaggino en su intersección con las calles Holanda y Castelli, en Ensenada.
Los trabajos, correspondientes a la obra de recambio de cañerías para la mejora del suministro en ese sector de la localidad, podrían ocasionar baja presión y/ó falta de agua a partir de las 8:00 en el sector comprendido por calles Almafuerte a Gaggino; y de Castelli a Corrientes.
A partir de lo expuesto, se recomienda a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles.
Recomendaciones ante el corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.