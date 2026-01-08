Anuncian un corte de agua que durará hasta la medianoche: en qué zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua

corte de agua en bs as Los trabajos sobre el nuevo acueducto afectarán el suministro de agua en Punta Lara.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, esta tarde la empresa realizará trabajos de ajuste sobre la traza del nuevo acueducto de 500 milímetros, sobre la Avenida Almirante Brown, en cercanías del Parador Néstor Kirchner.