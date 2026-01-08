Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 8 de enero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Anuncian un corte de agua que durará hasta la medianoche: en qué zona
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, esta tarde la empresa realizará trabajos de ajuste sobre la traza del nuevo acueducto de 500 milímetros, sobre la Avenida Almirante Brown, en cercanías del Parador Néstor Kirchner.
Las tareas se iniciarán a las 18:00 horas y se extenderán hasta su finalización que se estima pasada la medianoche. Durante ese lapso de tiempo, se interrumpirá el suministro en Punta Lara. Ante ello, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance y administrar su uso, priorizando instancias de hidratación hasta la normalización del servicio.
Recomendaciones ante el corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.