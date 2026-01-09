Se entregó el colectivero sospechado de participar en el crimen a la salida del boliche Queen

cynthia landi crimen Cynthia Landi murió de un balazo.

El nuevo sospechoso quedará detenido en los próximos días, mientras que el resto de los imputados por el crimen busca salir de la cárcel.

El abogado defensor de las hermanas Ricarte, Héctor Brizuela -también es expolicía-, había solicitado un recupero de libertad que fue rechazado por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Inmediatamente presentó un pedido de arresto domiciliaria que ahora será evaluado.

El crimen en Guaymallén

En los primeros minutos del domingo pasado, un hermano de Cynthia Landi se encontraba trabajando como cuidacoches en la vereda de la casa de su madre, ubicada en Dorrego, a pocos metros del boliche Queen. En ese momento se produjo una discusión con un grupo que estaba estacionando su vehículo en el lugar. Estas personas se negaron a pagarle al trapito.

cynthia landi crimen 2 Así quedó el frente de la casa de la víctima del crimen.

La violencia verbal pasó a mayores y el cuidacoches salió corriendo para refugiarse en el domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo. Según algunos testimonios, la otra facción pasó en un vehículo y efectuó al menos 5 disparos con un arma de fuego calibre 380.

Una de las balas ingresó por la axila de Cynthia Landi, quien al notar la situación de violencia intentaba cerrar el portón de la propiedad, ya que estaba con sus hijos menores de edad en la pileta. La víctima del crimen murió a los pocos segundos.