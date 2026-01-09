Los investigadores creen que empiezan a cerrar el círculo de sospechosos por el crimen de Cynthia Romina Landi, la mujer de 39 años que fue baleada a la salida de un boliche en Guaymallén tras quedar en medio de un altercado con trapitos. Este viernes por la mañana se entregó el cuarto sindicado en el asesinato.
Se entregó el colectivero sospechado de participar en el crimen a la salida del boliche Queen
Lautaro Nicolas Stagnoli (23) se presentó ante la Justicia y fue imputado como partícipe del crimen de Cynthia Landi (39)
Tras la captura de 3 efectivos policiales, restaba atrapar a Lautaro Nicolás Stagnoli. Se trata de un colectivero de 23 años que se encontraba en el grupo de amigos que salió a bailar esa noche con los otros 3 imputados. El joven sabía que lo estaban buscando y se escapó, por lo que se emitió un pedido de captura nacional e internacional.
Finalmente, en la mañana de este viernes, Lautaro Stagnoli se presentó junto a un abogado particular y fue imputado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La misma calificación les habían acusado a los policías Víctor Alberto Cisterna (31), Victoria Abril Ricarte (26) y Lourdes Ivonne Ricarte (29).
El nuevo sospechoso quedará detenido en los próximos días, mientras que el resto de los imputados por el crimen busca salir de la cárcel.
El abogado defensor de las hermanas Ricarte, Héctor Brizuela -también es expolicía-, había solicitado un recupero de libertad que fue rechazado por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Inmediatamente presentó un pedido de arresto domiciliaria que ahora será evaluado.
El crimen en Guaymallén
En los primeros minutos del domingo pasado, un hermano de Cynthia Landi se encontraba trabajando como cuidacoches en la vereda de la casa de su madre, ubicada en Dorrego, a pocos metros del boliche Queen. En ese momento se produjo una discusión con un grupo que estaba estacionando su vehículo en el lugar. Estas personas se negaron a pagarle al trapito.
La violencia verbal pasó a mayores y el cuidacoches salió corriendo para refugiarse en el domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo. Según algunos testimonios, la otra facción pasó en un vehículo y efectuó al menos 5 disparos con un arma de fuego calibre 380.
Una de las balas ingresó por la axila de Cynthia Landi, quien al notar la situación de violencia intentaba cerrar el portón de la propiedad, ya que estaba con sus hijos menores de edad en la pileta. La víctima del crimen murió a los pocos segundos.